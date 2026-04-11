Τίγκα το Λευκόθεο - Ανακοίνωσε sold out με Ομόνοια ο ΑΠΟΕΛ!

Η σχετική ενημέρωση του ΑΠΟΕΛ για τον αγώνα της 20ης Απριλίου...

SOLD OUT!Ενημερώνουμε τον περήφανο κόσμο του ΑΠΟΕΛ πως, για πρώτη φορά στην ιστορία του τμήματος futsal, όλα τα εισιτήρια για τον εντός έδρας αγώνα στο Λευκόθεο έχουν εξαντληθεί.Η ανταπόκριση του κόσμου μας στο κάλεσμα ήταν συγκλονιστική. Για ακόμη μια φορά αποδεικνύεται στην πράξη πως ο ΑΠΟΕΛ, είναι ο κόσμος του.Σας ευχαριστούμε για τη στήριξη, τόσο ενόψει του κρίσιμου αγώνα απέναντι στην Ομόνοια, όσο και για τη συμβολή σας στην οικονομική ενίσχυση της ομάδας, καθώς όλα τα καθαρά έσοδα θα καταχωρηθούν στην πλατφόρμα «ΑΠΟΕΛ ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ».Στις 20 Απριλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Λευκοθεο.