MVP του πρωταθλήματος Futsal ο Κουλουμπρής

Πολυτιμότερος ποδοσφαιριστής του πρωταθλήματος Futsal αναδείχθηκε ο Κωνσταντίνος Κουλουμπρής.

Ο αρχηγός του πρωταθλητή ΑΠΟΕΛ ψηφίστηκε από τους προπονητές του πρωταθλήματος MVP της χρονιάς εξαργυρώνοντας την εξαιρετική σεζόν που έκανε, οδηγώντας την ομάδα του στην επιστροφή της στην κορυφή του κυπριακού Futsal.

Η ενημέρωση από τους γαλαζοκίτρινους:

MVP Πρωταθλήματος Futsal 2025/26

Ο αρχηγός του ΑΠΟΕΛ, Κωνσταντίνος Κουλουμπρής, αναδείχθηκε ως ο Πολυτιμότερος Ποδοσφαιριστής (MVP) του Πρωταθλήματος Futsal 2025/26, μετά από ψηφοφορία των προπονητών του πρωταθλήματος. Μια απόλυτα δίκαιη αναγνώριση για έναν αθλητή που αποτέλεσε σημείο αναφοράς σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, οδηγώντας την ομάδα μας με πάθος, προσωπικότητα και ποιότητα στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Αρχηγός μέσα και έξω από το γήπεδο. Συγχαρητήρια Κωνσταντίνε!