Βαριά ήττα από τη Λετονία για την Εθνική Φούτσαλ

Βαριά ήττα με 12-1 από τη Λετονία γνώρισε η Εθνική μας ομάδα Futsal σε αγώνα για τη 2η αγωνιστική του 5ου ομίλου του Preliminary Round του Παγκοσμίου Κυπέλλου Futsal 2028.

Το σκορ δείχνει και τη διαφορά δυναμικότητας μεταξύ των δύο ομάδων, με την Εθνική μας να είναι σαφώς επηρεασμένη και από την υπερπροσπάθεια το βράδυ της Πέμπτης απέναντι στην Αλβανία.

Ο Χάρης Κουλλουπάς πέτυχε το γκολ της Εθνικής μας όταν το σκορ ήταν 5-0 για τους Λετονούς.

Η έκταση του σκορ μειώνει τις πιθανότητες της Κύπρου για πρόκριση στον Main Round αφού σε περίπτωση ισοβαθμίας με την Αλβανία, μετρά ο συνολικός συντελεστής τερμάτων.

«Χάσαμε από μια εξαιρετική ομάδα η οποία δεν έχει καμιά σχέση με το δικό μας επίπεδο. Δεν ψάχνουμε για δικαιολογίες αλλά είναι ξεκάθαρο πως δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε σε δύο αγώνες ψηλών απαιτήσεων σε διάστημα 15 – 16 ωρών», δήλωσε ο προπονητής της Εθνικής μας Άθως Στυλιανού, για να προσθέσει:

«Δεν έχω κανένα παράπονο από την προσπάθεια των παικτών μου. Στόχος η νίκη με το Σαν Μαρίνο την Κυριακή του Πάσχα με την ελπίδα να μας ευνοήσει η διαφορά τερμάτων αν και γνωρίζουμε ότι τα δεδομένα δεν είναι με το μέρος μας».

Κύπρος (Άθως Στυλιανού): Μάριος Χριστοφόρου, Ιωσήφ Ιωσήφ, Χάρης Κουλλουπά, Gevara Κanjo, Νίκος Χατζηγεωργίου (Χρίστος Στυλιανού, Χρυσόστομος Παπασπύρου, Αλέξανδρος Γεωργίου, Κυριάκος Στυλιανού, Κωνσταντίνος Εξαδάκτυλος, Κωνσταντίνος Κουλουμπρής, , Αλέξης Τσίτσος, Ανδρέας Σάββα, Γιώργος Κρέκος)

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα στον όμιλο μας:

1η αγωνιστική

Λετονία – Σαν Μαρίνο 8-0

Κύπρος – Αλβανία 2-2

2η αγωνιστική

Κύπρος – Λετονία 1-12

20:00 Αλβανία – Σαν Μαρίνο

12 Απριλίου

16:00 Σαν Μαρίνο – Κύπρος

20:00 Αλβανία – Λετονία