Βαριά ήττα από τη Λετονία για την Εθνική Φούτσαλ

Δέχθηκε 12 τέρματα το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στον δεύτερο αγώνα που έδωσε στην Αλβανία

Βαριά ήττα με 12-1 από τη Λετονία γνώρισε η Εθνική μας ομάδα Futsal σε αγώνα για τη 2η αγωνιστική του 5ου ομίλου του Preliminary Round του Παγκοσμίου Κυπέλλου Futsal 2028.

Το σκορ δείχνει και τη διαφορά δυναμικότητας μεταξύ των δύο ομάδων, με την Εθνική μας να είναι σαφώς επηρεασμένη και από την υπερπροσπάθεια το βράδυ της Πέμπτης απέναντι στην Αλβανία.

Ο Χάρης Κουλλουπάς πέτυχε το γκολ της Εθνικής μας όταν το σκορ ήταν 5-0 για τους Λετονούς.

Η έκταση του σκορ μειώνει τις πιθανότητες της Κύπρου για πρόκριση στον Main Round αφού σε περίπτωση ισοβαθμίας με την Αλβανία, μετρά ο συνολικός συντελεστής τερμάτων. 

«Χάσαμε από μια εξαιρετική ομάδα η οποία δεν έχει καμιά σχέση με το δικό μας επίπεδο. Δεν ψάχνουμε για δικαιολογίες αλλά είναι ξεκάθαρο πως δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε σε δύο αγώνες ψηλών απαιτήσεων σε διάστημα 15 – 16 ωρών», δήλωσε ο προπονητής της Εθνικής μας Άθως Στυλιανού, για να προσθέσει:

«Δεν έχω κανένα παράπονο από την προσπάθεια των παικτών μου. Στόχος η νίκη με το Σαν Μαρίνο την Κυριακή του Πάσχα με την ελπίδα να μας ευνοήσει η διαφορά τερμάτων αν και γνωρίζουμε ότι τα δεδομένα δεν είναι με το μέρος μας».

Κύπρος (Άθως Στυλιανού): Μάριος Χριστοφόρου, Ιωσήφ Ιωσήφ, Χάρης Κουλλουπά, Gevara Κanjo, Νίκος Χατζηγεωργίου (Χρίστος Στυλιανού, Χρυσόστομος Παπασπύρου, Αλέξανδρος Γεωργίου, Κυριάκος Στυλιανού, Κωνσταντίνος Εξαδάκτυλος, Κωνσταντίνος Κουλουμπρής, ,  Αλέξης Τσίτσος, Ανδρέας Σάββα,  Γιώργος Κρέκος)

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα στον όμιλο μας:

1η αγωνιστική

Λετονία – Σαν Μαρίνο 8-0

Κύπρος – Αλβανία 2-2

 

2η αγωνιστική

Κύπρος – Λετονία 1-12

20:00 Αλβανία – Σαν Μαρίνο

 

12 Απριλίου

16:00 Σαν Μαρίνο – Κύπρος

20:00 Αλβανία – Λετονία

 

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Επιστροφή για Τόνι Κωνσταντινίδη

Κύπρος

|

Category image

Βαριά ήττα από τη Λετονία για την Εθνική Φούτσαλ

Φούτσαλ

|

Category image

Το τελευταίο «αντίο» στον Μιρτσέα Λουτσέσκου

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ομόνοια 29Μ για Ομόνοια: «Δεν είχαν αλλεργία με την οικογένεια Τριανταφυλλίδη τότε...»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Άλλο ένα φιρμάνι ανανέωσης στον ΑΠΟΕΛ - Μέχρι το 2029 ο Βρόντης

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Πικέ σε Κουμπαρσί: «Ψηλά το κεφάλι, θα διαλύσετε την Ατλέτικο στη ρεβάνς»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Premier League επιστρέφει 19 ημέρες μετά και ο Ντε Τζέρμπι ίσως ξεκινήσει στην Τότεναμ από τον… υποβιβασμό!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ατζέντης Έντσο Φερνάντες: «Τα ξεκαθαρίσαμε με την Τσέλσι, είμαστε στην ίδια σελίδα...»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Σιμεόνε «κάρφωσε» Μπαρτσελόνα και Ρεάλ μαζί

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Καυτός» στην αγορά ο Ουναΐ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κι επίσημα στη Βίρτους ο Ντος Σάντος

EUROLEAGUE

|

Category image

Πλήγμα για την Μπάγερν: Εκτός δράσης για άγνωστο διάστημα ο Καρλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Όλα όσα έκαναν μαζί Σεμέδο και Μαέ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ρεάλ Μαδρίτης: Διαψεύδει κατηγορηματικά σενάρια για νέο αθλητικό διευθυντή

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το τέλος της «χρυσής γενιάς» της Λίβερπουλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη