Δεν μένει στο αβέβαιο παρόν, χτίζει και για το μέλλον η Ανόρθωση

Παρ' όλο που η Ανόρθωση είναι στην... πρίζα με την υπόθεση υποβιβασμός, άπαντες στο κυανόλευκο στρατόπεδο θεωρούν πως, αργά η γρήγορα, θα ηρεμήσουν από αυτόν τον βραχνά. Και έτσι ξεκίνησαν να βλέπουν και τη νέα σεζόν, ανανεώνοντας συμβόλαια με παίκτες που έδειξαν κάποια καλά δείγματα γραφής.

Πρώτος έκανε την αρχή ο Στέφανο Σένσι. Ακολούθησε το «δέσιμο» του Φουρτάδο, στη συνέχεια έβαλε υπογραφή ο Κις, ενώ τελευταίος χρονικά ήταν ο Θάντι. Η αλήθεια είναι πως oι ανακοινώσεις της «Κυρίας» πάνω στο κομμάτι των ανανεώσεων είναι αιφνίδιες και άρα δεν μπορεί να λεχθεί ποιος θα είναι ο επόμενος.

Όσον αφορά τώρα το αγωνιστικό μέτωπο, πέραν των μόνιμα τραυματιών Αρτυματά και Ντιόν, αλλά και του Κις, οι υπόλοιποι είναι στη διάθεση του Καμορανέζι για τον αγώνα του Σαββάτου (18:00) με την Ένωση στο «Αντώνης Παπαδόπουλος».