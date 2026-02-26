Η Φιορεντίνα... ξέπλυνε την ντροπή στην παράταση!

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Γιαγκελόνια άγγιξε το «θαύμα» ισοφαρίζοντας το σκορ του πρώτου αγώνα στη Φλωρεντία (0-3), όμως η Φιορεντίνα ξύπνησε στην παράταση και παρά την ήττα με 4-2 προκρίθηκε στη φάση των «16» του Conference League.

Στο ποδόσφαιρο όλα είναι πιθανά. Και η Γιαγκελόνα το απέδειξε με μπόλικο ποδοσφαιρικό θράσος που έφτασε στα όριά της τη Φιορεντίνα. Η ομάδα του Δημήτρη Ράλλη με χατ τρικ του Μάζουρεκ ισοφάρισε το σκορ του πρώτου αγώνα στην έδρα της και με το 3-0 της κανονικής διάρκειας στη Φλωρεντία έτριξε τα δόντια των Βιόλα. Στο έξτρα ημίωρο της παράστασης ωστόσο οι Ιταλοί συμμορφώθηκαν κι έσωσαν την παρτίδα με ανώδυνη ήττα 4-2 για να πάρουν το εισιτήριο για τους «16» του Conference League.

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν με το μαχαίρι στα δόντια στην αναμέτρηση και βρέθηκαν να προηγούνται με 2-0 στο ημίχρονο χάρη σε ισάριθμα γκολ του Μάζουρεκ στο 23΄και το 45΄+3΄. Στο 49΄ο Μάζουρεκ χτύπησε ξανά από κοντά για ολοκληρώσει το χατ τρικ και να στείλει τον αγώνα στην παράταση σοκάροντας ολόκληρο τον ποδοσφαιρικό πλανήτη, όμως στο έξτρα ημίωρο οι Ιταλοί αποφάσισαν να παίξουν λίγο ποδόσφαιρο.

Στο 107΄ συγκεκριμένα ο Φατζιόλι με πολύ όμορφο σουτ εκτός περιοχής μείωσε σε 3-1 για τους Βιόλα, οι οποίοι βρήκαν και δεύτερο γκολ επτά λεπτά αργότερα με τον Κιν. Όλα έδειχναν να έχουν τελειώσει, αλλά ο Ντε Χέα μετέτρεψε σε θρίλερ το φινάλε. Ένα μακρινό σουτ του Ιμάθ στο 118΄άλλωσετ αιφνιδίασε πλήρως τον Ισπανό που επέτρεψε στη Γιαγκελόνια να ξαναμπεί στο ματς από μια ανύποπτη φάση, η οποία αναθάρρησε ακόμα περισσότερο με την αποβολή του Βιτάλ στο 120΄.

Ο χρόνος της παράτασης ωστόσο δεν αρκούσε για να βρει ένα ακόμα γκολ που θα έστελνε το ματς στη διαδικασία των πέναλτι, με τη Φιορεντίνα να παίρνει την πρόκριση με την ψυχή στο στόμα και να γλιτώνει το μυθικό κάζο.


gazzetta.gr

