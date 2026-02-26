Μπεργκ: «Δεν μας άξιζε να περάσουμε, να αποδεχθούμε ότι δεν είμαστε έτοιμοι»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής της Ομόνοιας Χένινγκ Μπεργκ μετά την ήττα με 3-1 από τη Ριέκα στην Κροατία με ανατροπή και τον αποκλεισμό από το Conference League.

«Είμαστε απογοητευμένοι που μένουμε εκτός Ευρώπης. Πιστεύω γενικά, δεν μπορούσαμε να πράξουμε αυτά που έπρεπε για το επόμενο βήμα στην Ευρώπη. Δεν νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι για το επόμενο βήμα ακόμα. Κάναμε ένα καλό α’ ημίχρονο και ένα καλό ματς στο πρώτο παιχνίδι, όμως δεχθήκαμε αυτά τα γκολ δεν ήταν φυσιολογικό για μας. Για να μπορείς να προχωρήσεις θα πρέπει να είσαι πιο ουσιαστικός. Δεν μας άξιζε να περάσουμε. Nα μάθουμε μέσα από αυτό και να αποδεχτούμε ότι δεν είμαστε έτοιμοι για το επόμενο βήμα. Είναι στη διαδικασία ανάπτυξης για την ομάδα, για να μπορούμε για το βήμα παρακάτω».

Για το που αποδίδει τη διαφορά στα δύο ημίχρονα: «Στο β’ ημίχρονο η αμυντική μας συμπεριφορά δεν ήταν αυτή που θέλαμε, δεν ήμασταν καλοί. Το 3ο γκολ είναι από αυτά που συνήθως δεν δεχόμαστε, με τέτοια αμυντική συμπεριφορά δεν μπορείς στην Ευρώπη για το επόμενο βήμα».

«Στο πρωτάθλημα ήμασταν ανέκαθεν σοβαροί στη σεζόν, είμαστε σε καλή θέση, δουλέψαμε σκληρά για να φτάσουμε εδώ. Θα έχουμε δύσκολα ματς στην Κύπρο, τώρα έχουμε τον Απόλλωνα που το τελευταίο δίμηνο πήρε τους περισσότερους βαθμούς. Να φτάσουμε κοντά στο καλύτερο μας επίπεδο για να έρθουν τα αποτελέσματα που θέλουμε».