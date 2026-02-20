Νίκη θρίλερ για την Ομόνοια, ο Απόλλων εκτροχίασε τον ΑΠΟΕΛ

Ολοκληρώθηκε η 17η αγωνιστική στο Φούτσαλ, η οποία επιφύλασσε εκπλήξεις και… σασπένς.

Η Ομόνοια πήρε νίκη με 5-4 επί της Αραράτ σε παιχνίδι θρίλερ, καθώς το νικητήριο γκολ σημειώθηκε στο τελευταίο λεπτό. Παράλληλα, ο Απόλλωνας πήρε τρίποντο-έκπληξη στο ματς με τον ΑΠΟΕΛ και έτσι η ομάδα της Λεμεσού βλέπει προς τα… πάνω αφού είναι στο -5 από την κορυφή.

Η ΑΕΛ μετά την χθεσινή ευρεία νίκη με 12-0 παραμένει πρώτη, όμως νιώθει την… ανάσα της Ομόνοιας που είναι στο -1.

Τα αποτελέσματα

ΑΕΛ – Ένωση 12-0

ΑΕΚ – Αθιένου 6-2

Αραράτ – Ομόνοια 4-5

Απόλλων – ΑΠΟΕΛ 4-2