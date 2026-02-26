Ηρωική πρόκριση στα πέναλτι για τον Παναθηναϊκό που «πέταξε» στους 16!

Μία επική πρόκριση πανηγύρισε ο Παναθηναϊκός απέναντι στη Βικτόρια Πλζεν για τα playoffs του Europa League, περνώντας στη φάση των 16 με 4-3 στη διαδικασία των πέναλτι, μετά το 1-1 της κανονικής διάρκειας.

Μεγάλοι πρωταγωνιστές ήταν ο Λαφόν, που απέκρουσε πέναλτι στη “ρώσικη ρουλέτα” και ο Τεττέη, ο οποίος είχε δώσει το προβάδισμα στους πράσινους στην κανονική διάρκεια του αγώνα.

Η διαδικασία των πέναλτι

0-0: Ο Λαφόν απέκρουσε το πέναλτι του Μέμιτς, πέφτοντας στην αριστερή του γωνία

0-0: Ο Βέγκελε απέκρουσε το πέναλτι του Καλάμπρια, πέφτοντας στη δεξιά του γωνία

1-0: Χροσόφσκι γκολ

1-1: Πελίστρι γκολ

2-1: Βισίνσκι γκολ

2-2: Τζούριτσιτς γκολ

2-2: Ο Σουαρέ έστειλε την μπάλα άουτ

2-3: Σβιντέρσκι γκολ

3-3: Βαλέντα γκολ

3-4: Πάντοβιτς γκολ

Ο αγώνας

Ο Ράφα Μπενίτεθ παρέταξε τον Παναθηναϊκό ξανά με διάταξη 3-4-3, πραγματοποιώντας έξι αλλαγές σε σχέση με την αναμέτρηση απέναντι στον ΟΦΗ. Στην κορυφή της επίθεσης βρέθηκε ο Τεττέη, με τον Ζαρουρί στο αριστερό άκρο και τον Ταμπόρδα δεξιά. Καλάμπρια και Κυριακόπουλος κάλυψαν όλη τη δεξιά και αριστερή πλευρά αντίστοιχα, υποχωρώντας σε φάση άμυνας για να ενισχύσουν την τριάδα των μετόπισθεν.

Ο Τεττέη συνέχισε από εκεί που σταμάτησε στο πρώτο παιχνίδι και μόλις στο 9ο λεπτό άνοιξε το σκορ για το τριφύλλι μέσα στο Πλζεν (0-1). Ο Τουμπά τον τροφοδότησε με εξαιρετική κάθετη μπαλιά, ο Έλληνας φορ κέρδισε τη μονομαχία με τους αμυντικούς, συνεργάστηκε άψογα με τον Ταμπόρδα και με ιδανικό πλασέ έδωσε προβάδισμα στον Παναθηναϊκό.

Οι γηπεδούχοι απάντησαν στο 21’, όταν μετά από σύγχυση στην άμυνα του Παναθηναϊκού, ο Λαβάλ επιχείρησε το σουτ, όμως η μπάλα πέρασε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Λαφόν.

Οι πράσινοι ήταν εξαιρετικοί στην κόντρα επίθεση και στο 42’ ο Τεττέη άγγιξε το δεύτερο γκολ. Μετά από πάσα του Ζαρουρί έφυγε στην αντεπίθεση, όμως η άμυνα της Πλζεν πρόλαβε την τελευταία στιγμή και έκοψε την προσπάθεια του Έλληνα επιθετικού.

Η Βικτόρια Πλζεν έφερε το ματς στα ίσα στο 62ο λεπτό. Μετά από εκτέλεση κόρνερ του Χροσόβσκι, ο Σπάτσιλ πήρε την κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι και νίκησε τον Λαφόν για το 1-1, σε μια φάση όπου η έξοδος του Γάλλου τερματοφύλακα δεν ήταν καλή και κόστισε στην ομάδα του Μπενίτεθ.

Οι πράσινοι άγγιξαν την άμεση απάντηση στο 65’. Ο Τεττέη έφυγε γρήγορα στην αντεπίθεση και μοίρασε στον Σάντσες, όμως το σουτ του τελευταίου πέρασε ελάχιστα δίπλα από το δεξί δοκάρι της εστίας των γηπεδούχων.

Στο 73’ ο Τεττέη ζήτησε πέναλτι μετά από εντυπωσιακή επέλαση από τα αριστερά και μαρκάρισμα του Ντουέ, ωστόσο ο διαιτητής έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι, προκαλώντας διαμαρτυρίες από πλευράς Παναθηναϊκού.

Μέχρι το τέλος της κανονικής διάρκειας το σκορ δεν άλλαξε, με τις δύο ομάδες να οδηγούνται στην παράταση, σε συνδυασμό και με το 2-2 του πρώτου αγώνα.

Η πρώτη μεγάλη στιγμή του έξτρα χρόνου ήρθε στο 93’ για το τριφύλλι. Ο Κάτρης έβγαλε εξαιρετική σέντρα από τα δεξιά, ο Τεττέη πήρε δυνατή κεφαλιά, όμως η μπάλα πέρασε άουτ.

Στο 105’ ο Παναθηναϊκός έμεινε με δέκα παίκτες. Ο Χάβι τράβηξε από τη φανέλα τον Αντού και τον απώθησε, προκειμένου να τον αποτρέψει από το να φύγει σε προφανή θέση προς την εστία, με τον διαιτητή να του δείχνει απευθείας κόκκινη κάρτα. Η φάση ελέγχθηκε στο VAR τόσο για πιθανό οφσάιντ όσο και για τη σοβαρότητα της παράβασης, με την απόφαση της αποβολής να επιβεβαιώνεται.

Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα, οι πράσινοι άγγιξαν το γκολ της νίκης στο 116’. Ο Σβιντέρσκι έβγαλε εξαιρετική κάθετη πάσα προς τον Πελίστρι, ο οποίος βγήκε τετ-α-τετ, όμως ο Ντουέ τον πρόλαβε την τελευταία στιγμή και απομάκρυνε σε κόρνερ.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Λαφόν, Καλάμπρια, Κάτρης, Ίνγκασον, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Σάντσες, Μπακασέτας, Ταμπόρδα, Ζαρουρί (46′ Τζούριτσιτς), Τεττέη.

ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ: Βιγκέλε, Ντουέ, Γιέμελκα (46′ Πρινς), Σπασίλ, Σουαρέ, Λαβάλ, Τσερβ, Χροσόβσκι, Μέμιτς, Λάντρα, Βισίνσκι.

