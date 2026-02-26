ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Μπερμπάτοφ διορίστηκε σύμβουλος του πρωθυπουργού της Βουλγαρίας

Σύμβουλος του πρωθυπουργού της Βουλγαρίας, Αντρέι Γκιούροφ, διορίστηκε ο Ντίμιταρ Μπερμπάτοφ, ο οποίος θα έχει λόγο γύρω από τα θέματα αθλητισμού στη γειτονική χώρα.

Ο Ντίμιταρ Μπερμπάτοφ άφησε τα ποδοσφαιρικά εξάταπα και φόρεσε τα κοστούμια, αναλαμβάνοντας κυβερνητικό πόστο πίσω στην πατρίδα του.

Συγκεκριμένα ο Βούλγαρος θρύλος, που στο παρελθόν φόρεσε και τη φανέλα του ΠΑΟΚ, θα διατελέσει σύμβουλος του πρωθυπουργού της χώρας, Αντρέι Γκιούροφ, προσφέροντας τις υπηρεσίες τους σε θέματα που αφορούν τον αθλητισμό της Βουλγαρίας.

Συγκεκριμένα ο ρόλος του αφορά την ανάπτυξη και την εφαρμογή πολιτικών που προωθούν τον αθλητισμό στη χώρα, τον υγιή τρόπο ζωής μέσω του αθλητισμού και την ένταξη της νέας γενιάς σε ένα πλαίσιο γύρω από τη γυμναστική και την άθληση.

Ο Μπερμπάτοφ πάντως δεν θα λαμβάνει οικονομικές απολαβές για τη συνεισφορά του, καθώς αποφάσισε να προσφέρει εθελοντικά τις υπηρεσίες του στον πρωθυπουργό της Βουλγαρίας.

gazzetta.gr

ΔΙΕΘΝΗ

