Πανηγυρίζει η ποδοσφαιρική Κύπρος - Στα χέρια μας η 15η θέση και το 5ο εισιτήριο για το 2027-28!

Η ολοκλήρωση της νοκ-άουτ φάση του Conference League, έφερε μεν πίκρα για την Κύπρο αφού έχασε μία ομάδα, μετά τον αποκλεισμό της Ομόνοιας, έφερε όμως και χαρά στο φινάλε...

Και αυτό γιατί με την ήττα και τον αποκλεισμό της Λωζάνης που ηττήθηκε με 1-2 από τη Σίγκμα Όλομουτς, η Ελβετία που μας «κυνηγούσε», έμεινε χωρίς ομάδα και άρα «κλειδώσαμε» την 15η θέση. Αυτό σημαίνει πέμπτο ευρωπαϊκό εισιτήριο (και δεύτερο για το Champions League) για τη σεζόν 2027/28.

Είναι η τρίτη φορά που επιτυγχάνεται κάτι τέτοιο στην ιστορία του κυπριακού ποδοσφαίρου, μετά τις σεζόν 2014/15 και 2022/23. Να σημειώσουμε πως στους «16» του Conference συνεχίζει η ΑΕΚ Λάρνακας και άρα έχουμε ακόμη «δεξαμενή» να πάρουμε βαθμούς που θα βοηθήσουν στο μέλλον.

Σε μία σεζόν που η Κύπρος στην 20ή θέση, κάτι που την καθιστούσε όχι μόνο αουτσάιντερ αλλά και σχεδόν… εκτός μάχης, η τρομερή συγκομιδή βαθμών των κυπριακών ομάδων, σε συνδυασμό με την κάκιστη μέχρι μετριότατη (αναλόγως) πορεία των ανταγωνιστών μας, μας έχει ανεβάσει ήδη στη 15η θέση.

Να σημειωθεί πως η Λωζάνη ισοφάρισε σε 2-2 στο 90+4΄ και θα έστελνε το ματς στην παράταση. Ωστόσο ακυρώθηκε το γκολ μέσω VAR και μαζί με τους Τσέχους, πανηγυρίσαμε και εμείς...