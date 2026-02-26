Conference League: Έβαλε υποψηφιότητα για ΑΕΚ η Τσέλιε, πρόκριση και για Σάμσουνσπορ

Tην πρώτη από τις δύο πιθανές αντιπάλους της στη φάση των «16» του Conference League έμαθε η ΑΕΚ Αθηνών.

Στο πρώτο... πιάτο των αναμετρήσεων για τα Playoffs της διοργάνωσης, η Τσέλιε επικράτησε εντός έδρας με σκορ 3-2 επί της Ντρίτα και με συνολικό σκορ 6-4 πήρε το εισιτήριο για τον επόμενο γύρο του θεσμού. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Σλοβάκους ήταν ο Σέσλαρ, με τον 24χρονο μέσο να πετυχαίνει τα δύο τέρματα της ομάδας του για το 3-1 του πρώτου ημιχρόνου.

Κάπως έτσι, η Τσέλιε θα μπει στην αυριανή κλήρωση του Conference League ως πιθανός αντίπαλος των «κιτρινόμαυρων» ή της Σπάρτα Πράγας.

Το 2/2 επί της Σκεντίγια έκανε η Σάμσουνσπορ η οποία και έστησε πάρτι στην Τουρκία! Συγκεκριμένα, η ομάδα της Σαμψούντας μετέτρεψε σε παράσταση για έναν ρόλο την εντός έδρας ρεβάνς επί των Βορειομακεδόνων, επικρατώντας με το εντυπωσιακό 4-0! Έχοντας ως «προίκα» το υπέρ τους 1-0, κατάφεραν με ένα εκπληκτικό δεύτερο ημίχρονο να «κλειδώσουν» την πρόκριση χάρη στα τέρματα των Εντσάμ (53'), Εντιαγέ (71') και Μάριους (79', 90_2').