H τελική «σούμα» των εκατομμυρίων της Ομόνοιας από το Conference League

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Με ψηλά το κεφάλι και... γεμάτο το πορτοφόλι είπε η Ομόνοια «αντίο» από το Conference League. Ο αποκλεισμός των πρασίνων από τη Ριέκα οριστικοποίησε το ύψος των χρηματικών κερδών τους από την UEFA, τα οποία ανέρχονται σε περίπου επτά εκατομμύρια ευρώ!

Θυμίζουμε πως το τριφύλλι έλαβε 3.170.000 για τη συμμετοχή της στη League Phase του Conference League. Εκεί, πήρε 400.000 για κάθε νίκη (άρα 800.000) και 133.000 για κάθε ισοπαλία (άρα 266.000).

Παράλληλα πρόσθεσε στα ταμεία της ακόμη 532.000 ευρώ ως μπόνους κατάταξης για τον τερματισμό στη 18η θέση (η 36η ομάδα παίρνει ένα μερίδιο των 28.000 ευρώ, η 35η παίρνει 56.000 κ.ο.κ. άρα η 18η Ομόνοια πήρε 19 μερίδια των 28.000). Επιπροσθέτως η Ομόνοια κέρδισε ακόμη 200.000 για την πρόκρισή της στη νοκ-άουτ φάση.

Η σούμα για τα πιο πάνω ανέρχεται στα 4.968.000 ευρώ τα οποία πλησιάζουν τα 7 εκατομμύρια αν προσθέσουμε τα λεφτά από το Value Pillar. Πρόκειται για μια φόρμουλα που αντικατέστησε (και συνδυάζει) τα μπόνους από τα τηλεοπτικά δικαιώματα και την κατάταξη των ομάδων στη βαθμολογία της UEFA και σύμφωνα με ανεπίσημες εκτιμήσεις στην Ομόνοια αντιστοιχεί ποσό που ανέρχεται στα 1.900.000 ευρώ.

Εννοείται πως σε όλα τα πιο πάνω δεν υπολογίζονται τα έσοδα του τριφυλλιού από τις πωλήσεις εισιτηρίων, αναμνηστικών προϊόντων κτλ και τα οποία ανεβάζουν ακόμη περισσότερο το ύψος των κερδών της Ομόνοιας από τη φετινή ευρωπαϊκή της πορεία.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΜΟΝΟΙΑ

