Το πίστεψε στο πρώτο, κατέρρευσε στο δεύτερο και αποκλείστηκε η Ομόνοια

Στη Ριέκα και στη νοκ-άουτ φάση του Conference League σταμάτησε το ευρωπαϊκό ταξίδι της Ομόνοιας. Οι πράσινοι ηττήθηκαν με 3-1 από την κροατική ομάδα στη ρεβάνς και αποκλείστηκαν με δεύτερη ήττα, καθώς παρότι έκαναν ένα εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο στο οποίο μάλιστα προηγήθηκαν (ισοφαρίζοντας το σκορ του πρώτου αγώνα), κατέρρευσαν στο δεύτερο, δεχόμενοι τρία γκολ.

Ο Τάνκοβιτς στο 13ο λεπτό σκόραρε το τέρμα που έδωσε ελπίδα και πίστη στην ομάδα του Μπεργκ η οποία κυριάρχησε στο πρώτο μέρος έχοντας φάσεις και για δεύτερο (9-3 οι τελικές προσπάθειες, 4-0 στον στόχο, 4-1 κόρνερ), ωστόσο, στην επανάληψη εμφανίστηκε άλλη Ομόνοια... και άλλη Ριέκα. Οι Κροάτες είχαν διαδοχικές φάσεις στα καρέ του Ουζόχο, ο Φρουκ «γύρισε» το ματς με γκολ στο 52΄ και το 67΄ και ο Ατζέι το τελείωσε στο 79΄.

Αυτή ήταν η τρίτη σερί ήττα για την Ομόνοια η οποία πλέον επικεντρώνεται αποκλειστικά στο πρωτάθλημα και ειδικότερα στο σημαντικό ντέρμπι με τον Απόλλωνα την ερχόμενη Δευτέρα (2/3).

Ο αγώνας

Η Ομόνοια έδειξε από τα πρώτα λεπτά τη διάθεσή της να ψάξει από νωρίς το γκολ με το οποίο θα ισοφάριζε το σκορ του πρώτου αγώνα και το ξεκίνημά της στο ματς ήταν εκρηκτικό. Στο πρώτο δεκάλεπτο πλησίασε τρεις φορές στο 1-0, με ευκαιρίες των Σεμέδο, Εβάντρο (δοκάρι στο 6΄) και Κουλιμπαλί και τελικά άνοιξε το σκορ στο 13', όταν ο Τάνκοβιτς, μετά από κάθετη του Μαέ, νίκησε με σουτ τον Ζλόμισλιτς. Μετά το γκολ το τριφύλλι έριξε ρυθμό, όμως μετά το ημίωρο έφτιαξε άλλες δύο καλές φάσεις, με Εβάντρο και Τάνκοβιτς, ενώ οι γηπεδούχοι πέραν ενός σουτ του Ράντελιτς (30΄) δεν απείλησαν τον Ουζόχο.

Εντελώς αντίστροφη ήταν η εικόνα του δεύτερου ημιχρόνου με τη Ριέκα να πυροβολεί από την αρχή του την εστία του Ουζόχο και να καταφέρνει να ανατρέψει τα δεδομένα. Μόλις από το 52' οι Κροάτες κατάφεραν να ισοφαρίσουν με σουτ του Φρουκ από το ύψος της περιοχής ενώ στο επόμενο δεκάλεπτο έχασαν τέσσερις καλές φάσεις για το 2-1, στο οποίο εντέλει έφτασαν στο 67΄, με το αστέρι των γηπεδούχων να διπλασιάζει τα γκολ του με πλασέ μετά από διώξιμο του Ουζόχο σε γύρισμα που του «έστρωσε» την μπάλα. Ο Τάνκοβιτς στο 69' έχασε την ευκαιρία να ξαναβάλει την Ομόνοια στο παιχνίδι της πρόκρισης, η οποία κρίθηκε οριστικά στο 79' όταν ο Ατζέι πλάσαρε στην κενή εστία μετά από έξοδο του Ουζόχο και ασυνεννοησία του Νιγηριανού με τον Μπάλκοβετς, διαμορφώνοντας το 3-1.

To LIVE του αγώνα

Τέλος αγώνα, ήττα και αποκλεισμός για την Ομόνοια

90+2' Κίτρινη κάρτα στον Μασούρα.

-Τέσσερα λεπτά οι καθυστερήσεις.

84' Χατζηγιοβάνης αντί Σεμέδο, Μάριτς αντί Τάνκοβιτς.

79' ΓΚΟΛ, 3-1 η Ριέκα με τον Ατζέι. Ο Ουζόχο βγήκε από την εστία του, ο Μπάλκοβετς δεν έδιωξε και ο Ατζέι πλάσαρε στην κενή εστία.

77' Σουτ του Ντάντας, απέκρουσε ο Ουζόχο.

70' Ντιουνκού και Νεοφύτου αντί Οντουμπάτζο και Άιτινγκ.

69' Μεγάλη ευκαιρία με τον Τάνκοβιτς που δεν μπόρεσε να προλάβει τον Ζλόμισλιτς στην έξοδο, ζήτησε πέναλτι ο Σουηδός, τίποτα λένε ρεφ και VAR.

67' ΓΚΟΛ, 2-1 η Ριέκα γυρίζει το σκορ με τον Φρουκ. Μετά από γύρισμα που έγινε από δεξιά ο Ουζόχο έπεσε για να διώξει αλλά άθελά του «έστρωσε» την μπάλα στον Φρουκ που εύκολα την έσπρωξε στα δίχτυα.

62' Νέα ευκαιρία για τη Ριέκα με τον Ατζέι, έξω το σουτ του από ευνοϊκή θέση.

61' Μέσα ο Χρίστου στη θέση του Εβάντρο.

-Πιέζουν πολύ οι Κροάτες, θα πρέπει να τους περιορίσει η Ομόνοια καθώς αν συνεχιστεί αυτό το σκηνικό θα έρθει κι άλλο γκολ.

60' Μεγάλη ευκαιρία για τη Ριέκα με τον Ατζέι που πέρασε τον Ουζόχο και πλάσαρε παράλληλα με την εστία.

59' Σουτ του Βινιάτο, μόλις έξω.

58' Απειλεί με Μαέ η Ομόνοια με σουτ από πλάγια θέση, απέκρουσε ο Ζλόμισλιτς.

57' Εκτέλεση φάουλ του Βινιάτο, μάζεψε με δεύτερη προσπάθεια ο Ουζόχο.

56' Κίτρινη κάρτα στον Μπάλκοβετς.

54' Πήγε να βγάλει άμεση αντίδραση η Ομόνοια, λίγο πάνω από τα δοκάρια το σουτ του Π. Ανδρέου.

52' ΓΚΟΛ, 1-1 ισοφαρίζει η Ριέκα με σουτ του Φρουκ από το ύψος της περιοχής.

49' Σουτ του Όρετς, απέκρουσε ο Ουζόχο.

Δεύτερο ημίχρονο

45+4' Σουτ του Ντάντας, έξω.

-Τέσσερα λεπτά οι καθυστερήσεις για το πρώτο μέρος.

42' Ωραίο φαλτσαριστό σουτ του Τάνκοβιτς έξω από την περιοχή, απέκρουσε ο Ζλόμισλιτς.

40' Κίτρινη στον Οντουμπάτζο.

36' Φάση για την Ομόνοια με τον Εβάντρο, ήταν αδύναμο το πλασέ του, μάζεψε ο Ζλόμισλιτς.

30' Σουτ του Ράντελιτς έξω από την περιοχή, λίγο έξω.

-Χωρίς φάσεις το ματς μετά το γκολ της Ομόνοιας.

25' Κίτρινη κάρτα στον Εβάντρο.

-Μετρά το γκολ!

-Διαμαρτύρονται οι γηπεδούχοι για φάουλ του Σεμέδο, εξετάζεται η φάση, δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι.

13' ΓΚΟΛ, 1-0 η Ομόνοια με τον Τάνκοβιτς! Με σουτ μετά από διαγώνια κάθετη του Μαέ!

8' Απειλεί ξανά το τριφύλλι με ψηλοκρεμαστή κεφαλιά του Κουλιμπαλί, μόλις έξω!

6' Τεράστια ευκαιρία για την Ομόνοια με τον Εβάντρο που μπήκε από πλάγια θέση στην περιοχή και βρέθηκε φάτσα με τον Ζλόμισλιτς, στο δοκάρι κι έξω η μπάλα! Την άγγιξε και ο τερματοφύλακας βάσει του ριπλέι, κακώς δεν δόθηκε κόρνερ.

4' Πρώτη φάση και για τη Ριέκα με προβολή του Μπάρισιτς, έξω.

2' Για την Ομόνοια η πρώτη φάση, με σουτ του Σεμέδο που πέρασε λίγο έξω.

-Ξεκίνησε η αναμέτρηση. Καλή επιτυχία στην Ομόνοια!

ΡΙΕΚΑ: Ζλόμισλιτς, Μπάρισιτς (17΄ Πέτροβιτς), Μαϊστόροβιτς, Ράντελιτς, Λασίτσκας, Όρετς, Ντάντας, Ντελ Σολάρ (70΄ Ντέβετακ), Βινιάτο (80΄ Ρουκάβινα), Αντου-Ατζέι (80΄ Γιούριτς), Φρουκ (80΄ Γκόγιακ)

OMONOIA: Ουζόχο, Μασούρας, Κουλιμπαλί, Μπάλκοβετς, Οντουμπάτζο (70΄ Ντιουνκού), Άιτινγκ (70΄ Νεοφύτου), Π. Ανδρέου, Εβάντρο (61΄ Χρίστου), Τάνκοβιτς (84΄ Μάριτς), Σεμέδο (84΄ Χατζηγιοβάνης), Μαέ.

ΣΚΟΡΕΡ: 52΄, 67΄ Φρουκ, 79΄ Ατζέι / 13΄ Τάνκοβιτς

KIΤΡΙΝΕΣ: 43' Ντελ Σολάρ / 25΄ Εβάντρο, 40΄ Οντουμπάτζο, 56΄ Μπάλκοβετς, 90+2΄ Μασούρας

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Μίκολα Μπαλακίν (Ουκρανία)

VAR: Βίκτορ Κοπιλέφσκι (Ουκρανία)