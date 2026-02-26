ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο τερματοφύλακας της Ναντ προσποιήθηκε τον τραυματία για να σπάσουν οι Μουσουλμάνοι συμπαίκτες του το Ραμαζάνι

Ο τερματοφύλακας της Ναντ προσποιήθηκε τον τραυματία για να σπάσουν οι Μουσουλμάνοι συμπαίκτες του το Ραμαζάνι

Ο τερματοφύλακας της Ναντ, Λόπες, φέρεται να προσποιήθηκε τραυματισμό για να δώσει την ευκαιρία στους Μουσουλμάνους συμπαίκτες του να διακόψουν τη νηστεία του Ραμαζανιού.

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη στην Ligue 1, καθώς τερματοφύλακας φέρεται να προσποιήθηκε τραυματισμό προκειμένου οι Mουσουλμάνοι συμπαίκτες του να διακόψουν τη νηστεία του Ραμαζανιού, καθώς τέτοιου είδους διαλείμματα απαγορεύονται επί του παρόντος από τις αρμόδιες αρχές του αθλήματος στη Γαλλία.

Συγκεκριμένα ο γκολκίπερ της Ναντ, Άντονι Λόπες, στον αγώνα κόντρα στη Χάβρη, έπεσε στο έδαφος χωρίς να έχει προηγηθεί καμία επαφή με αντίπαλο και ενώ η μπάλα είχε περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Την ώρα που ο τερματοφύλακας δεχόταν τις πρώτες βοήθειες για τον υποτιθέμενο τραυματισμό, πέντε από τους συμπαίκτες του κατευθύνθηκαν γρήγορα προς τη γραμμή του πλάγιου άουτ και φάνηκε να καταναλώνουν φαγητό και νερό.

Αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ο Λόπες σηκώθηκε αργά, δίνοντας έτσι επιπλέον χρόνο στους συμπαίκτες του να πάρουν τροφή ή νερό πριν συνεχιστεί το παιχνίδι. Η Ναντ τελικά επικράτησε με 2-0 και πήρε ανάσα στη μάχη της παραμονής.

Διαβαστε ακομη