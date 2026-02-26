ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Europa League: Το γύρισε και πέρασε η Φερεντσβάρος, δεν... φοβήθηκε τη Σέλτικ η Στουτγκάρδη

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Europa League: Το γύρισε και πέρασε η Φερεντσβάρος, δεν... φοβήθηκε τη Σέλτικ η Στουτγκάρδη

Η Φερεντσβάρος που στη League Phase κόντραρε και τον Παναθηναϊκό, κατάφερε με μεγάλο come-back στη ρεβάνς κόντρα στη Λουντογκόρετς να πάρει το «εισιτήριο» για τους «16» και για την κλήρωση της Παρασκευής χάρη στο υπέρ της 2-0.

Έχοντας ηττηθεί 2-1 στο πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας, η ουγγρική ομάδα από το πρώτο ημίχρονο του δεύτερου παιχνιδιού με τους Βούλγαρους κατέστησε ξεκάθαρο πως δεν θα έχανε αυτή την πρόκριση.

Στο 14ο και το 30ο λεπτό, οι Κανισόφσκι και Ζαχαρίασεν είχαν ήδη διαμορφώσει το 2-0 της αναμέτρησης για να φτάσει η Φερεντσβάρος στην επιτυχία.

Η Στουτγκάρδη ήταν άνετη μετά το 4-1 απέναντι στη Σέλτικ στη Γλασκώβη κι έτσι δεν την ενόχλησε καθόλου η ήττα με σκορ 1-0 από τους «καθολικούς». Η σκωτσέζικη ομάδα πέτυχε το ιδανικό σε τέτοιες περιπτώσεις, δηλαδή προηγήθηκε με τον ΜακΚόουαν από το 1ο λεπτό, αλλά οι Γερμανοί υπερασπίστηκαν το προβάδισμά τους και πέρασαν στους «16».

sport-fm.gr

 

 

 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η Φιορεντίνα... ξέπλυνε την ντροπή στην παράταση!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ηρωική πρόκριση στα πέναλτι για τον Παναθηναϊκό που «πέταξε» στους 16!

Ελλάδα

|

Category image

Μπεργκ: «Δεν μας άξιζε να περάσουμε, να αποδεχθούμε ότι δεν είμαστε έτοιμοι»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Εκλεισε με νίκη ο ΑΠΟΕΛ

Φούτσαλ

|

Category image

H τελική «σούμα» των εκατομμυρίων της Ομόνοιας από το Conference League

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Conference League: Έβαλε υποψηφιότητα για ΑΕΚ η Τσέλιε, πρόκριση και για Σάμσουνσπορ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Europa League: Το γύρισε και πέρασε η Φερεντσβάρος, δεν... φοβήθηκε τη Σέλτικ η Στουτγκάρδη

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στην παρουσία του Γιαννακόπουλου το Παναθηναϊκός - Παρί

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Τους χειροκρότησαν και ζήτησαν πρωτάθλημα!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Το πίστεψε στο πρώτο, κατέρρευσε στο δεύτερο και αποκλείστηκε η Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ο Μπερμπάτοφ διορίστηκε σύμβουλος του πρωθυπουργού της Βουλγαρίας

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο τερματοφύλακας της Ναντ προσποιήθηκε τον τραυματία για να σπάσουν οι Μουσουλμάνοι συμπαίκτες του το Ραμαζάνι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πράσινοι... οι αριθμοί

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Δεν μένει στο αβέβαιο παρόν, χτίζει και για το μέλλον η Ανόρθωση

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Τσιτσιπάς: «Επιλέγω τουρνουά με βάση τα οικονομικά κριτήρια, έτσι λειτουργεί το τένις»

Τένις

|

Category image

Διαβαστε ακομη