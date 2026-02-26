Europa League: Το γύρισε και πέρασε η Φερεντσβάρος, δεν... φοβήθηκε τη Σέλτικ η Στουτγκάρδη

Η Φερεντσβάρος που στη League Phase κόντραρε και τον Παναθηναϊκό, κατάφερε με μεγάλο come-back στη ρεβάνς κόντρα στη Λουντογκόρετς να πάρει το «εισιτήριο» για τους «16» και για την κλήρωση της Παρασκευής χάρη στο υπέρ της 2-0.

Έχοντας ηττηθεί 2-1 στο πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας, η ουγγρική ομάδα από το πρώτο ημίχρονο του δεύτερου παιχνιδιού με τους Βούλγαρους κατέστησε ξεκάθαρο πως δεν θα έχανε αυτή την πρόκριση.

Στο 14ο και το 30ο λεπτό, οι Κανισόφσκι και Ζαχαρίασεν είχαν ήδη διαμορφώσει το 2-0 της αναμέτρησης για να φτάσει η Φερεντσβάρος στην επιτυχία.

Η Στουτγκάρδη ήταν άνετη μετά το 4-1 απέναντι στη Σέλτικ στη Γλασκώβη κι έτσι δεν την ενόχλησε καθόλου η ήττα με σκορ 1-0 από τους «καθολικούς». Η σκωτσέζικη ομάδα πέτυχε το ιδανικό σε τέτοιες περιπτώσεις, δηλαδή προηγήθηκε με τον ΜακΚόουαν από το 1ο λεπτό, αλλά οι Γερμανοί υπερασπίστηκαν το προβάδισμά τους και πέρασαν στους «16».

