Συνεχίζει στην κορυφή η ΑΕΛ

Με τέσσερις αναμετρήσεις άνοιξε σήμερα η αυλαία της 16ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Futsal.

Στο Κίτιον Αθλητικό Κέντρο η ΑΕΛ επικράτησε της ΑΕΚ με 2-1 από τέρματα που πέτυχαν οι Κάντζιο και Σωκράτους και διατηρήθηκε στην κορυφή με 39 βαθμούς. Για τους γηπεδούχους σκόραρε ο Κουππαρή.

Στην αίθουσα Τάσσος Παπαδόπουλος / Ελευθερία, η Ομόνοια Λευκωσίας νίκησε με 6-1 τον Απόλλωνα και βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 38 βαθμούς.

Εκτός έδρας νίκη για τον ΑΠΟΕΛ επί της Αθηαίνου AC με 5-0. Ο ΑΠΟΕΛ με την επιτυχία του βρίσκεται στην τρίτη θέση με 35 βαθμούς.

Άνετη επικράτηση και της Αραράτ με 8-1 επί της Δόξα Παλαιομετόχου που την φέρνει στην τέταρτη θέση με 32 βαθμούς, μαζί με την ΑΕΚ.

Ο αγώνας ΕΝ Λατσιών - Ελπίδα Αστρομερίτη θα διεξαχθεί την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου και ώρα 20:30 στο Μελκονιάν.

