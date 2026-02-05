ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ισοπαλία στο ντέρμπι των «αιωνίων», που έβγαλε κερδισμένη την ΑΕΛ!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ισοπαλία στο ντέρμπι των «αιωνίων», που έβγαλε κερδισμένη την ΑΕΛ!

Στην κορυφή η ομάδα της Λεμεσού μετά τη δική της νίκη και την ισοπαλία στο ντέρμπι της Λευκωσίας

Σε ρυθμούς 15ης αγωνιστικής μπήκε σήμερα το πρόγραμμα του Πρωταθλήματος Futsal.

Ισόπαλο 4-4 τελείωσε το ντέρμπι στο Λευκόθεο μεταξύ του  ΑΠΟΕΛ και της Ομόνοιας.

Ισόπαλο είχε λήξει και το παιχνίδι του πρώτου γύρου (6η αγωνιστική) όπου οι δύο ομάδες έμειναν στο 0-0.

Σήμερα επίσης είχαμε τις αναμετρήσεις ΑΕΛ – Αθηαίνου AC (8-0) και Αραράτ – ΕΝ Λατσιών (7-4) και φινάλε την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου με τους αγώνες Ελπίδα Αστρομερίτη – ΑΕΚ (20:00) και Απόλλων – Δόξα Παλαιομετόχου (20:30).

Βαθμολογία: ΑΕΛ 36, Ομόνοια 35, ΑΠΟΕΛ 32, Αραράτ 29, ΑΕΚ 29, Απόλλων 21, ΕΝ Λατσιών 15, Ελπίδα Αστρομερίτη 9, Αθηαίνου AC 3, Δόξα Παλαιομετόχου 3 βαθμούς. 

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡΦουτσαλΑΠΟΕΛΟΜΟΝΟΙΑΑΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Επίσημο του Σάντσες στον ΠΑΟΚ

Ελλάδα

|

Category image

Ισοπαλία στο ντέρμπι των «αιωνίων», που έβγαλε κερδισμένη την ΑΕΛ!

Φούτσαλ

|

Category image

Διαγραφές και προσθήκες από την ευρωπαϊκή λίστα της Ομόνοιας

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ολοκλήρωσε περήφανα και με ψηλά το κεφάλι η Ολυμπιάδα Νεαπόλεως

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Είναι πρόκληση που δίνει «μπόνους»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Χάλκινο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υδατοσφαίρισης για την Εθνική Ελλάδας!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Oι αναλυτές έχουν διαφορετικές απόψεις, δεν θα είχε ο κόσμος;

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Mπλεξίματα για Λέστερ λόγω οικονομικών παραβάσεων

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι Μπακς το αποφάσισαν, δεν ανταλλάζουν τον Γιάννη!

NBA

|

Category image

Με δύο στα δύο, το κέρδος θα είναι διπλό

ΑΕΚ

|

Category image

H κλήση της Εθνικής Γυναικών για τους αγώνες των προκριματικών του EuroBasket

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

MVP του Ιανουαρίου στην Ευρωλίγκα ο Βεζένκοφ

EUROLEAGUE

|

Category image

Πιθανή επιστροφή του Τότι στην αγαπημένη του Ρόμα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η κοινή αλλαγή πορείας στους Λεμεσιανούς

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η PSALTIS AUTO PARTS στηρίζει τις προσπάθειες του Τζιωρτζή στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα NASCAR 2026

AUTO MOTO

|

Category image

Διαβαστε ακομη