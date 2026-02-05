Ισοπαλία στο ντέρμπι των «αιωνίων», που έβγαλε κερδισμένη την ΑΕΛ!

Σε ρυθμούς 15ης αγωνιστικής μπήκε σήμερα το πρόγραμμα του Πρωταθλήματος Futsal.

Ισόπαλο 4-4 τελείωσε το ντέρμπι στο Λευκόθεο μεταξύ του ΑΠΟΕΛ και της Ομόνοιας.

Ισόπαλο είχε λήξει και το παιχνίδι του πρώτου γύρου (6η αγωνιστική) όπου οι δύο ομάδες έμειναν στο 0-0.

Σήμερα επίσης είχαμε τις αναμετρήσεις ΑΕΛ – Αθηαίνου AC (8-0) και Αραράτ – ΕΝ Λατσιών (7-4) και φινάλε την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου με τους αγώνες Ελπίδα Αστρομερίτη – ΑΕΚ (20:00) και Απόλλων – Δόξα Παλαιομετόχου (20:30).

Βαθμολογία: ΑΕΛ 36, Ομόνοια 35, ΑΠΟΕΛ 32, Αραράτ 29, ΑΕΚ 29, Απόλλων 21, ΕΝ Λατσιών 15, Ελπίδα Αστρομερίτη 9, Αθηαίνου AC 3, Δόξα Παλαιομετόχου 3 βαθμούς.