Πρωτάθλημα Futsal: ΑΕΛ - ΕΝ Λατσιών απευθείας από τη Cytavision (πρόγραμμα 17ης αγωνιστικής)

Η αυλαία ανοίγει σήμερα στη Λεμεσό με τον αγώνα της πρωτοπόρου ΑΕΛ με την Ένωση Νέων Λατσιών.

Ο αγώνας θα αρχίσει στις 19:00 και θα μεταδοθεί από τη Cytavision.

Η ΑΕΛ στο παιχνίδι του πρώτου γύρου είχε κερδίσει τη σημερινή αντίπαλο της με 13-2, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής.

Η πρώτη εξάδα της βααθμολογίας: ΑΕΛ 39, Ομόνοια Λευκωσίας 38, ΑΠΟΕΛ 35, Αραράτ 32, ΑΕΚ 32, Απόλλωνας 28 βαθμούς.

Οι υπόλοιπες αναμετρήσεις της προτελευταίας αγωνιστικής της πρώτης φάσης θα διεξαχθούν ως ακολούθως:

Παρασκευή 20/2: Αραράτ - Ομόνοια Λευκωσίας (20:00), ΑΕΚ - Αθηαίνου AC (20:00), Απόλλων - ΑΠΟΕΛ (20:30)

Σάββατο 21/2: Ελπίδα Αστρομερίτη - Δόξα Παλαιομετόχου (17:00)