Πρωτάθλημα Futsal: Απευθείας από τη Cytavision το ντέρμπι ΑΠΟΕΛ - Ομόνοια (19:30)

Σε ρυθμούς 15ης αγωνιστικής με ντέρμπι στο Πρωτάθλημα Futsal.

Στο Λευκόθεο θα διεξαχθεί ο αγώνας ΑΠΟΕΛ – Ομόνοια που θα αρχίσει στις 19:30 με απευθείας μετάδοση από τη Cytavision.

Στο παιχνίδι του πρώτου γύρου (6η αγωνιστική) οι δύο ομάδες αναδείχτηκαν ισόπαλες 0-0.

Σήμερα θα διεξαχθούν επίσης οι αναμετρήσεις ΑΕΛ – Αθηαίνου AC (20:00) και Αραράτ – ΕΝ Λατσιών (20:00) και φινάλε την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου με τους αγώνες Ελπίδα Αστρομερίτη – ΑΕΚ (20:00) και Απόλλων – Δόξα Παλαιομετόχου (20:30).

Βαθμολογία: Ομόνοια 34, ΑΕΛ 33, ΑΠΟΕΛ 31, ΑΕΚ 29, Αραράτ 26, Απόλλων 21, ΕΝ Λατσιών 15, Ελπίδα Αστρομερίτη 9, Αθηαίνου AC 3, Δόξα Παλαιομετόχου 3 βαθμούς.

Μετάθεση αγώνα

Ο αγώνας ΑΕΚ - ΑΕΛ που αφορά την 16η αγωνιστική, μετατέθηκε από την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου για την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου και ώρα 20:00. Ο αγώνας θα μεταδοθεί απευθείας από τη Cytavision.

