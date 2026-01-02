Τηλεοπτικές μεταδόσεις 12ης και 13ης αγωνιστικής Πρωταθλήματος Futsal

Επιστροφή και στις απευθείας τηλεοπτικές μεταδόσεις από τη Cytavision και στις 8 Ιανουαρίου θα μεταδοθεί ο αγώνας ΑΕΛ - Απόλλων, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα Νίκος Σολωμονίδης και θα αρχίσει στις 19:00.

Το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής περιλαμβάνει επίσης τις αναμετρήσεις ΑΕΚ - ΑΠΟΕΛ, ΕΝ Λατσιών - Ομόνοια Λευκωσίας, Ελπίδα Αστρομερίτη - Αραράτ και Αθηαίνου AC - Δόξα Παλαιομετόχου.

Στην 13η αγωνιστική, απευθείας από τη Cytavision θα μεταδοθεί η αναμέτρηση Απόλλων - ΑΕΚ, που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου και ώρα 20:30 στην κλειστή αίθουσα του Απόλλωνα.

Το πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής περιλαμβάνει επίσης τις αναμετρήσεις ΑΠΟΕΛ - ΕΝ Λατσιών, Αραράτ - ΑΕΛ, Ομόνοια Λευκωσίας - Δόξα Παλαιομετόχου και Ελπίδα Αστρομερίτη - Αθηαίνου AC.