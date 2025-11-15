«Η Apollo δίνει νέο οικονομικό αέρα στον Ατλέτικο»

Σύμφωνα με δημοσίευμα της COPE στην Ισπανία, η είσοδος του επενδυτικού κολοσσού Apollo Global Management στο μετοχικό κεφάλαιο του Ατλέτικο Μαδρίτης αλλάζει το προφίλ του συλλόγου.

Ο οικονομικός αναλυτής Μαρκ Βιντάλ εξηγεί ότι η Apollo έχει με καθαρά επιχειρηματική λογική και έχει βάλει ως στόχο την μακροπρόθεσμη αύξηση της αξίας του κλαμπ και όχι τόσο την κατάκτηση τίτλων.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι τα χρήματα της πώλησης των μετοχών καταλήγουν στους παλιούς μετόχους και όχι στα ταμεία της ομαδας.

Παράλληλα, τονίζεται η ενίσχυση της Ατλέτικο θα είναι με μια αύξηση κεφαλαίου περίπου 70 εκατομμυρίων ευρώ.

