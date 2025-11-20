ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μίλαν: Πρόταση στον Λεβαντόφσκι για διετές συμβόλαιο

Δημοσιευτηκε:

Μίλαν: Πρόταση στον Λεβαντόφσκι για διετές συμβόλαιο

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι δεν αποκλείεται το προσεχές καλοκαίρι να μετακομίσει στην Ιταλία και να φορέσει τη φανέλα της Μίλαν. Ο «Λέβα», παρά τις δελεαστικές προτάσεις από ομάδες της Σαουδικής Αραβίας και των ΗΠΑ, το περασμένο καλοκαίρι, έμεινε στην Ισπανία και αποφάσισε να παίξει και τη φετινή σεζόν με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα. 

Ο 37χρονος Πολωνός διεθνής φορ εντάχθηκε το καλοκαίρι του 2022 στο ρόστερ της ομάδας της Βαρκελόνης, μετά από σπουδαία καριέρα στη Γερμανία με Ντόρτμουντ και Μπάγερν Μονάχου. Εχει συμβόλαιο έως το προσεχές καλοκαίρι και ισπανικά ΜΜΕ επιμένουν ο Πολωνός σταρ στο τέλος της σεζόν θ' αποχωρήσει από τη Βαρκελόνη για να κλείσει την καριέρα του στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας ή των ΗΠΑ.

Η αθλητική εφημερίδα, όμως, του Τορίνο «Tuttosport» υποστηρίζει πως η ομάδα του Μιλάνου προσπαθεί από τώρα να συμφωνήσει προφορικά μαζί του, ώστε να αποκτήσει το καλοκαίρι τα δικαιώματα του, προσφέροντας του διετές (1+1) συμβόλαιο συνεργασίας, με ετήσιες αποδοχές κοντά στα δέκα εκατ. ευρώ.

 Ο «Λέβα» την πρώτη του σεζόν είχε 25 γκολ και εννιά ασίστ σε 48 συμμετοχές, σε όλες τις διοργανώσεις, και την περασμένη σεζόν συνέχισε ακόμη πιο εντυπωσιακά έχοντας 42 γκολ και τρεις ασίστ σε 52 ματς σε όλες τις διοργανώσεις. Τη φετινή σεζόν έχει τέσσερα γκολ σε εννιά συμμετοχές.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

