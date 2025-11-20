Ντάλσιο: «Ο κόσμος μπορεί να μας οδηγήσει ξανά στο πρωτάθλημα»
O κεντρικός των γαλαζοκιτρίνων από τη Γουινέα Μπισάου έστειλε μήνυμα προς το κόσμο της ομάδας
Ο Ντάλσιο παραχώρησε συνέντευξη στο επίσημο περιοδικό του ΑΠΟΕΛ και έστειλε ένα ξεκάθαρο κάλεσμα στους φίλους των «γαλαζοκιτρίνων». Ο 29χρονος μέσος τόνισε πως η παρουσία και η στήριξή τους μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική, υπογραμμίζοντας ότι με τον κόσμο στο πλευρό της, η ομάδα έχει όλα τα φόντα να επιστρέψει στην κορυφή και να κατακτήσει το πρωτάθλημα.