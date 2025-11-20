Ομόνοια: Έναρξη διάθεσης εισιτηρίων για το παιχνίδι με τη Ντιναμό Κιέβου

Η διάθεση των εισιτηρίων για την ευρωπαϊκή αναμέτρηση απέναντι στη Dynamo Kyiv ξεκινά την Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου, στις 14:00. Ο αγώνας, που εντάσσεται στην 4η αγωνιστική της League Phase του UEFA Conference League, θα πραγματοποιηθεί στο ΓΣΠ την Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου, με σέντρα στις 19:45.

Σημειώνεται ότι τα εισιτήρια διαρκείας δεν ισχύουν για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ενώ η είσοδος στο γήπεδο θα γίνεται με συγκεκριμένη ταξιθέτηση ανά τομέα και θέση.

Τα σημεία πώλησης των εισιτηρίων

– Green Boutique Νήσου, Παπανικολή και Green Boutique Λεμεσού

– Online Ticketing:https://tickets.stadium-360.net/omonoia

Ωράριο λειτουργίας σημείων διάθεσης εισιτηρίων

Green Boutique Νήσου και Παπανικολή

– Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή 09:00 – 13:00 και 14:00 – 18:00

– Τετάρτη και Σάββατο | 09:00 – 14:00

– Πέμπτη Ημέρα αγώνα | 09:00 – 14:00

Green Boutique Λεμεσού

– Δευτέρα και Παρασκευή | 15:30 – 19:30

Ταμεία Γ.Σ.Π (Δυτικά και Βόρεια)

– Πέμπτη Ημέρα αγώνα | 17:45 – 19:45

Τρόποι Πληρωμής

– Green Boutique Παπανικολή, Νήσου και Λεμεσού: Mετρητά, πιστωτική και χρεωστική κάρτα

– Ταμεία ΓΣΠ: Mετρητά, πιστωτική και χρεωστική κάρτα

– Online Ticketing: Πιστωτική και χρεωστική κάρτα