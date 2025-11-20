Ομόνοια: Έναρξη διάθεσης εισιτηρίων για το παιχνίδι με τη Ντιναμό Κιέβου
Οι πράσινοι ενημερώνουν
Η διάθεση των εισιτηρίων για την ευρωπαϊκή αναμέτρηση απέναντι στη Dynamo Kyiv ξεκινά την Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου, στις 14:00. Ο αγώνας, που εντάσσεται στην 4η αγωνιστική της League Phase του UEFA Conference League, θα πραγματοποιηθεί στο ΓΣΠ την Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου, με σέντρα στις 19:45.
Σημειώνεται ότι τα εισιτήρια διαρκείας δεν ισχύουν για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ενώ η είσοδος στο γήπεδο θα γίνεται με συγκεκριμένη ταξιθέτηση ανά τομέα και θέση.
Τα σημεία πώλησης των εισιτηρίων
– Green Boutique Νήσου, Παπανικολή και Green Boutique Λεμεσού
– Online Ticketing:https://tickets.stadium-360.net/omonoia
Ωράριο λειτουργίας σημείων διάθεσης εισιτηρίων
Green Boutique Νήσου και Παπανικολή
– Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή 09:00 – 13:00 και 14:00 – 18:00
– Τετάρτη και Σάββατο | 09:00 – 14:00
– Πέμπτη Ημέρα αγώνα | 09:00 – 14:00
Green Boutique Λεμεσού
– Δευτέρα και Παρασκευή | 15:30 – 19:30
Ταμεία Γ.Σ.Π (Δυτικά και Βόρεια)
– Πέμπτη Ημέρα αγώνα | 17:45 – 19:45
Τρόποι Πληρωμής
– Green Boutique Παπανικολή, Νήσου και Λεμεσού: Mετρητά, πιστωτική και χρεωστική κάρτα
– Ταμεία ΓΣΠ: Mετρητά, πιστωτική και χρεωστική κάρτα
– Online Ticketing: Πιστωτική και χρεωστική κάρτα