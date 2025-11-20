Dream Green – Κάνε την Ευχή Πράξη: Η νέα πρωτοβουλία του OMONOIA Foundation

Το Dream Green – Κάνε την Ευχή Πράξη είναι μια νέα πρωτοβουλία κοινωνικής προσφοράς του OMONOIA Foundation, εμπνευσμένη από τη φιλοσοφία του make-a-wish και τις αξίες του αθλητισμού.

Μέσα από τη δύναμη της ΟΜΟΝΟΙΑΣ το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα σε παιδιά και νέους που αντιμετωπίζουν σοβαρές ασθένειες, αναπηρίες ή δύσκολες κοινωνικές συνθήκες να δουν τις ευχές τους να γίνονται πραγματικότητα.

Στόχος του ΟΜΟΝΟΙΑ Foundation είναι να μετατρέψουμε τη χαρά του παιχνιδιού, τη συγκίνηση ενός αγώνα και τη μαγεία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ σε στιγμές ελπίδας, δύναμης και χαμόγελου για τα παιδιά που το χρειάζονται περισσότερο.

Οι δράσεις μας

Κάθε ευχή είναι μοναδική. Κάθε εμπειρία φέρνει χαμόγελα, έμπνευση και ελπίδα. Το Dream Green δημιουργεί δράσεις που ενώνουν, εμπνέουν και προσφέρουν.

Μέσα από το πρόγραμμα:

Τα παιδιά ζουν ξεχωριστές εμπειρίες μέσα από τον κόσμο του αθλητισμού και της ΟΜΟΝΟΙΑΣ.

Διοργανώνονται εκδηλώσεις και δραστηριότητες που προάγουν τη χαρά, τη συμπερίληψη και την αλληλεγγύη.

Δημιουργούνται συνεργασίες με ιδρύματα, σχολεία και κοινωνικούς φορείς, δίνοντας χώρο στη δημιουργικότητα και τη συμμετοχή.

Κάθε δράση είναι μια πράξη καλοσύνης, που μετατρέπει μια απλή ευχή σε εμπειρία ζωής.

Το Dream Green δεν είναι απλώς ένα πρόγραμμα — είναι ένα κίνημα ελπίδας και ανθρωπιάς.

Οι συνεργάτες μας

Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη στήριξη και συνεργασία οργανισμών που μοιράζονται το ίδιο όραμα:

Ίδρυμα Αλκίνοος Αρτεμίου

Πασυκαφ / Pasykaf

Idryma Elpida

Σύνδεσμος για τον Αυτισμό Κύπρου

Play4kidz

Μαζί, δημιουργούμε ένα δίκτυο αγάπης και προσφοράς, βασισμένο στον σεβασμό, τη συνεργασία και τη συλλογική δύναμη.

Γίνε μέρος του Dream Green

Κάθε ευχή χρειάζεται ανθρώπους που πιστεύουν στη δύναμη της προσφοράς.

Γίνε κι εσύ μέρος της προσπάθειας – γίνε Dream Green Supporter.

Μπορείς να συμμετάσχεις:

ως χορηγός ή υποστηρικτής,

ως εθελοντής σε δράσεις και εκδηλώσεις,

ή απλώς διαδίδοντας το μήνυμα και εμπνέοντας άλλους να συμμετάσχουν.

Επικοινώνησε μαζί μας: info@omonoiafoundation.com.cy