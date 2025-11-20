Αντβοκαατ: «Η πρόκριση με το Κουρασάο είναι το πιο τρελό γεγονός στην καριέρα μου»

Η εθνική ομάδα έμεινε στο 0-0 με την Τζαμάικα στο Κίνγκστον, αλλά ο βαθμός της ισοπαλίας ήταν αρκετός για να πάρει την πρόκριση για πρώτη φορά και να κάνει πραγματικότητα τ' όνειρο της συμμετοχής της στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό ραντεβού, το Μουντιάλ.

Το Κουρασάο, το μικρό νησί της Καραϊβικής των 155.000 κατοίκων, το οποίο λειτουργεί ως αυτόνομη χώρα εντός του βασιλείου της Ολλανδίας, ξεπέρασε την Ισλανδία (331.000 κατοίκους) ως η χώρα με τους λιγότερους κατοίκους που έχει αγωνιστεί ποτέ σε παγκόσμιο κύπελλο.

Προπονητής της ομάδας είναι ο γνωστός Ολλανδός προπονητής, Ντικ Αντβοκαατ, ο οποίος απουσίασε από το ιστορικό ματς λόγω οικογενειακού θέματος στη χώρα του. Ο 78χρονος κόουτς, γνωστός με το παρατσούκλι «ο μικρός στρατηγός», μίλησε στην εφημερίδα «Algemeen Dagblad» για τη μεγάλη αυτή επιτυχία:

«Είναι το πιο τρελό γεγονός στην καριέρα μου. Σίγουρα από τα πιο μεγάλα επιτεύγματα μου. Δεν ήμουν στο ματς για οικογενειακούς λόγους, αλλά έζησα το ματς σαν να ήμουν στο γήπεδο. Είναι τόσο υπέροχο αυτό το συναίσθημα. Ενα ολόκληρο νησί ζει ιστορικές στιγμές και είμαι πραγματικά υπερήφανος για τους παίκτες μου, που έκαναν ένα άπιαστο όνειρο πραγματικότητα».