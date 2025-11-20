ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κύπριοι στο γήπεδο, ξένοι στο VAR σε ΓΣΠ και «Αλφάμεγα»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Κύπριοι στο γήπεδο, ξένοι στο VAR σε ΓΣΠ και «Αλφάμεγα»

Η ΚΟΠ ανακοίνωσε τους διαιτητές για τους αγώνες της 11ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan, που θα διεξαχθούν από τις 22 έως τις 24 Νοεμβρίου 2025.

Αναλυτικά:

Σάββατο,  22 Νοεμβρίου

17:00 Ομόνοια Αραδίππου – Εθνικός Άχνας

Στάδιο: «Αντώνης Παπαδόπουλος»

Διαιτητής: Αθανασίου Κυριάκος 

Α' Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγγελίδης Σάββας

4ος Διαιτητής:Νεοφύτου Κωνσταντίνος

VAR: Αντωνίου Μάριος

AVAR: Ανδρέου Π. Ανδρέας

Παρατηρητής: Αναστασίου Ιωάννης

19:00 Ολυμπιακός Λευκωσίας – ΑΕΚ Λάρνακας

Στάδιο: ΓΣΠ

Διαιτητής:  Σολωμού Δημήτρης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Α.

4ος Διαιτητής: Τεχράνυ Ανδρέας

VAR: Χριστοδούλου Ιωάννης

AVAR: Σάββα Γεώργιος

Παρατηρητής: Αργυρού Μιχάλης

Κυριακή, 23 Νοεμβρίου

17:00 Ε.Ν. Παραλιμνίου – Ανόρθωση Αμμοχώστου

Στάδιο: «Τάσος Μάρκου»

Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Σωκράτους Κυριάκος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Μαρία

4ος Διαιτητής: Αντωνίου Μάριος

VAR: Φελλάς Κωνσταντίνος

AVAR: Τουμάζου Ανδρέας

Παρατηρητής: Σκαπούλλης Χαράλαμπος

19:00 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – ΑΕΛ Λεμεσού

Στάδιο: ΓΣΠ

Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Εγγλέζου Νίκος

Β' Βοηθός Διαιτητής:  Λάμπρου Λάμπρος

4ος Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας

VAR: Lukas Fähndrich

AVAR: Γεωργίου Χαράλαμπος

Παρατηρητής: Σωτηρίου Μιχάλης

19:00 Απόλλων Λεμεσού – Ομόνοια Λευκωσίας

Στάδιο: Στάδιο Αλφαμέγα

Διαιτητής: Χριστοφόρου Μάριος

 Α' Βοηθός Διαιτητής: Κωμοδρόμος Ηράκλης

 Β' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγόρου Ευαγόρας

4ος Διαιτητής: Τεχράνυ Ανδρέας

VAR:Luca Cibelli

AVAR: Τζιωρτζής Όμηρος

Παρατηρητής: Ιωάννου Μιχάλης

Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου

19:00 Freedom 24 Krasava Ε.Ν.Y. – Ακρίτας Χλώρακας

Στάδιο: Αμμόχωστος Επιστροφή

Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Στυλιανού Μάριος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Πολύδωρος

4ος Διαιτητής: Νεοφύτου Κωνσταντίνος

VAR: Χριστοδούλου Ιωάννης

AVAR: Αναστασίου Στέφανος

Παρατηρητής: Καραϊσκάκης Μιχάλης

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΚΥΠΡΟΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τρίτη σερί νίκη για τον Παναθηναϊκό με 100άρα επί της Ντουμπάι

EUROLEAGUE

|

Category image

Αποχώρησε με τραυματισμό στον αστράγαλο ο Οσμάν

EUROLEAGUE

|

Category image

ΠΑΟΚ: Συμφωνία ΑΣ και ΠΑΕ για τη Νέα Τούμπα

Ελλάδα

|

Category image

Το έχει σαν… απωθημένο

ΑΡΗΣ

|

Category image

Έριξε εφτάρα κι έπιασε κορυφή ο ΑΠΟΕΛ

Φούτσαλ

|

Category image

Δίνουν λύσεις οι Πεχλιβάνης και Δημητρίου

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Να κάνει το ίδιο κι αυτή τη φορά!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ανατροπή κι επιστροφή στις νίκες με διπλό

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Προπονείται στη Μαδρίτη και μετά παίρνει το αεροπλάνο για Αθήνα η Ρεάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Για να τριτώσει το καλό

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Μένει ελεύθερος από τους Ιντιάνα Πέισερς ο Μόντε Μόρις

NBA

|

Category image

Χρειάζεται γερές αποδείξεις

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Αίτημα του Ολυμπιακού στην UEFA για αλλαγή τερματοφύλακα

Ελλάδα

|

Category image

Βλέπει προπονητές αλλά βλέπει σοβαρά και την Ανόρθωση

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Η εθνική Ιταλίας δεν σταματά να σκέφτεται τον Πολονάρα - Τον κάλεσε τιμητικά για τα προκριματικά

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη