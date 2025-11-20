Κύπριοι στο γήπεδο, ξένοι στο VAR σε ΓΣΠ και «Αλφάμεγα»
Η ΚΟΠ ανακοίνωσε τους διαιτητές για τους αγώνες της 11ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan, που θα διεξαχθούν από τις 22 έως τις 24 Νοεμβρίου 2025.
Αναλυτικά:
Σάββατο, 22 Νοεμβρίου
17:00 Ομόνοια Αραδίππου – Εθνικός Άχνας
Στάδιο: «Αντώνης Παπαδόπουλος»
Διαιτητής: Αθανασίου Κυριάκος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγγελίδης Σάββας
4ος Διαιτητής:Νεοφύτου Κωνσταντίνος
VAR: Αντωνίου Μάριος
AVAR: Ανδρέου Π. Ανδρέας
Παρατηρητής: Αναστασίου Ιωάννης
19:00 Ολυμπιακός Λευκωσίας – ΑΕΚ Λάρνακας
Στάδιο: ΓΣΠ
Διαιτητής: Σολωμού Δημήτρης
Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Α.
4ος Διαιτητής: Τεχράνυ Ανδρέας
VAR: Χριστοδούλου Ιωάννης
AVAR: Σάββα Γεώργιος
Παρατηρητής: Αργυρού Μιχάλης
Κυριακή, 23 Νοεμβρίου
17:00 Ε.Ν. Παραλιμνίου – Ανόρθωση Αμμοχώστου
Στάδιο: «Τάσος Μάρκου»
Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης
Α' Βοηθός Διαιτητής: Σωκράτους Κυριάκος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Μαρία
4ος Διαιτητής: Αντωνίου Μάριος
VAR: Φελλάς Κωνσταντίνος
AVAR: Τουμάζου Ανδρέας
Παρατηρητής: Σκαπούλλης Χαράλαμπος
19:00 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – ΑΕΛ Λεμεσού
Στάδιο: ΓΣΠ
Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης
Α' Βοηθός Διαιτητής: Εγγλέζου Νίκος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Λάμπρου Λάμπρος
4ος Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας
VAR: Lukas Fähndrich
AVAR: Γεωργίου Χαράλαμπος
Παρατηρητής: Σωτηρίου Μιχάλης
19:00 Απόλλων Λεμεσού – Ομόνοια Λευκωσίας
Στάδιο: Στάδιο Αλφαμέγα
Διαιτητής: Χριστοφόρου Μάριος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Κωμοδρόμος Ηράκλης
Β' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγόρου Ευαγόρας
4ος Διαιτητής: Τεχράνυ Ανδρέας
VAR:Luca Cibelli
AVAR: Τζιωρτζής Όμηρος
Παρατηρητής: Ιωάννου Μιχάλης
Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου
19:00 Freedom 24 Krasava Ε.Ν.Y. – Ακρίτας Χλώρακας
Στάδιο: Αμμόχωστος Επιστροφή
Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Στυλιανού Μάριος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Πολύδωρος
4ος Διαιτητής: Νεοφύτου Κωνσταντίνος
VAR: Χριστοδούλου Ιωάννης
AVAR: Αναστασίου Στέφανος
Παρατηρητής: Καραϊσκάκης Μιχάλης