«Η Ατλέτικο θα κινηθεί για Τζόλη το καλοκαίρι»

Ο Χρήστος Τζόλης συνεχίζει τις εντυπωσιακές εμφανίσεις τόσο με την Κλαμπ Μπριζ όσο και με την εθνική ομάδα. Μάλιστα, στο παιχνίδι με την Σκωτία, πριν από μερικές εβδομάδες ο 23χρονος εξτρέμ, πέτυχε ένα απίθανο γκολ, με εκπληκτικό σουτ εκτός περιοχής, κάνοντας το 3-0 για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, ενώ η συνολική του παρουσία ήταν εξαιρετική, όντας πολύ κινητικός και συμμετοχικός στην ανάπτυξη της Εθνικής.

Οι εμφανίσεις του δεν έχουν περάσει απαρατήρητες από αρκετά μεγαθήρια της Ευρώπης, όπως της Ντόρτμουντ, της Αταλάντα, τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, τη Μπολόνια και τη Ρόμα. Μάλιστα, η Κρίσταλ Πάλας είχε καταθέσει προσφορά 32 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία απορρίφθηκε από την ίδια την Κλαμπ Μπριζ.

Αυτή τη φορά, το βελγικό μέσο «Nieuwsblad», αναφέρει πως η Ατλέτικο Μαδρίτης του Τσόλο Σιμεόνε είναι μια ομάδα που θα θελήσει να κάνει δικό της τον 23χρονο διεθνή εξτρέμ. Οπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, για την ώρα, δεν έχει υπάρξει ακόμα κάποια επίσημη επαφή μεταξύ των δύο συλλόγων, αφού μια αποχώρηση τον Ιανουάριο δεν φαντάζει καθόλου πιθανή.

