Τσιτσιπάς: Έτρεχε με 210 χλμ στην Αττική Οδό - Του πήραν το δίπλωμα για έναν χρόνο!

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς συγκαταλέγεται στους πρώτους οδηγούς που εντοπίστηκαν από τις νέες «έξυπνες κάμερες» οι οποίες έχουν εγκατασταθεί στους δρόμους και αποστέλλουν πλέον τις παραβάσεις απευθείας μέσω της πλατφόρμας gov.gr.

Ο 27χρονος τενίστας καταγράφηκε να κινείται στην Αττική Οδό με ταχύτητα 210 χλμ./ώρα, οδηγώντας το πολυτελές αυτοκίνητο που έχει στην κατοχή του. Η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας ήταν ιδιαίτερα μεγάλη και έτσι το σύστημα απέστειλε αυτόματα την ψηφιακή κλήση.

Σύμφωνα με τη διαδικασία, το πρόστιμο που προβλέπεται για την παράβαση ανέρχεται σε 2.000 ευρώ, ενώ συνοδεύεται από αφαίρεση του διπλώματος για έναν χρόνο.

sport-fm.gr