Μουντιάλ 2026: Σήμερα η κλήρωση για τα playoffs

Κληρώνει για τα playoffs του Παγκοσμίου Κυπέλλου στη ζώνη της Ευρώπης.

Μετά την ολοκλήρωση των προκριματικών, οι πρώτοι των 12 ομίλων εξασφάλισαν απευθείας την πρόκριση, το οποίο θα φιλοξενηθεί το καλοκαίρι σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

Οι υπόλοιπες τέσσερις θέσεις θα καλυφτούν μέσα από τις 12 ομάδες που τερμάτισαν στη 2η θέση του εκάστοτε ομίλου αλλά και από τις τέσσερις ομάδες που εξασφάλισαν θέση στα playoffs μέσω του Nations League.

Οι 16 αυτές ομάδες έχουν μοιραστεί σε 4 γκρουπ δυναμικότητες και θα μπουν στην κληρωτίδα σήμερα στις 14:00. Η κλήρωση θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports Prime.

Αναλυτικά τα γκρουπ δυναμικότητας:

1ο γκρουπ: Ιταλία, Δανία, Τουρκία, Ουκρανία

2ο γκρουπ: Πολωνία, Ουαλία, Τσεχία, Σλοβακία

sportfm.gr