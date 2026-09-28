Το πρόγραμμα της πρώτης φάσης του Πρωταθλήματος Futsal
ΓΗΠΕΔΟ
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Πραγματοποιήθηκε σήμερα με τη συμμετοχή δέκα ομάδων διαδικτυακά η κλήρωση του Πρωταθλήματος Α' Κατηγορίας Futsal περιόδου 2026 - 2027.
Το νέο Πρωτάθλημα θα αρχίσει στις 8-9 Οκτωβρίου 2026 και η πρώτη φάση θα ολοκληρωθεί σε δύο γύρους, συνολικά σε 18 αγωνιστικές.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της πρώτης φάσης:
1η Αγωνιστική
AGBU ARARAT vs ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ vs ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ATHIENOU A.C. vs ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΛΑΤΣΙΩΝ
2η Αγωνιστική
AGBU ARARAT vs ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ATHIENOU A.C.
ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ vs ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΛΑΤΣΙΩΝ
3η Αγωνιστική
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ vs AGBU ARARAT
ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ATHIENOU A.C. vs ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΛΑΤΣΙΩΝ vs ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
4η Αγωνιστική
AGBU ARARAT vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ
ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ vs ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΛΑΤΣΙΩΝ
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ATHIENOU A.C.
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ vs ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
5η Αγωνιστική
ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ vs ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
ATHIENOU A.C. vs AGBU ARARAT
ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΛΑΤΣΙΩΝ vs ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ
6η Αγωνιστική
AGBU ARARAT vs ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΛΑΤΣΙΩΝ
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ATHIENOU A.C.
ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ vs ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ
7η Αγωνιστική
ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
ATHIENOU A.C. vs ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ
ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΛΑΤΣΙΩΝ vs ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ vs AGBU ARARAT
ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ vs ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
8η Αγωνιστική
AGBU ARARAT vs ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ vs ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΛΑΤΣΙΩΝ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ATHIENOU A.C.
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ vs ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
9η Αγωνιστική
ATHIENOU A.C. vs ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΛΑΤΣΙΩΝ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ
ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ vs ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs AGBU ARARAT
10η Αγωνιστική
ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΛΑΤΣΙΩΝ vs ATHIENOU A.C.
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ vs ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ vs AGBU ARARAT
11η Αγωνιστική
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ vs AGBU ARARAT
ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ vs ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ
ATHIENOU A.C. vs ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΛΑΤΣΙΩΝ vs ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
12η Αγωνιστική
AGBU ARARAT vs ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΛΑΤΣΙΩΝ
ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ vs ATHIENOU A.C.
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ vs ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
13η Αγωνιστική
ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ vs ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs AGBU ARARAT
ATHIENOU A.C. vs ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΛΑΤΣΙΩΝ vs ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
14η Αγωνιστική
AGBU ARARAT vs ATHIENOU A.C.
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ vs ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΛΑΤΣΙΩΝ
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ vs ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ
15η Αγωνιστική
ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ
ATHIENOU A.C. vs ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΛΑΤΣΙΩΝ vs AGBU ARARAT
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ vs ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
16η Αγωνιστική
AGBU ARARAT vs ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΛΑΤΣΙΩΝ
ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ vs ATHIENOU A.C.
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
17η Αγωνιστική
ATHIENOU A.C. vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΛΑΤΣΙΩΝ vs ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ vs AGBU ARARAT
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
18η Αγωνιστική
AGBU ARARAT vs ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ
ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ vs ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΛΑΤΣΙΩΝ
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ vs ATHIENOU A.C.