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Το πρόγραμμα της πρώτης φάσης του Πρωταθλήματος Futsal

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

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Πραγματοποιήθηκε σήμερα με τη συμμετοχή δέκα ομάδων διαδικτυακά η κλήρωση του Πρωταθλήματος Α' Κατηγορίας Futsal περιόδου 2026 - 2027.

Το νέο Πρωτάθλημα θα αρχίσει στις 8-9 Οκτωβρίου 2026 και η πρώτη φάση θα ολοκληρωθεί σε δύο γύρους, συνολικά σε 18 αγωνιστικές.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της πρώτης φάσης:

1η Αγωνιστική

AGBU ARARAT vs ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ vs ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ

ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ATHIENOU A.C. vs ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΛΑΤΣΙΩΝ

2η Αγωνιστική

AGBU ARARAT vs ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ATHIENOU A.C.

ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ

ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ vs ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΛΑΤΣΙΩΝ

3η Αγωνιστική

ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ vs AGBU ARARAT

ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ATHIENOU A.C.  vs ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΛΑΤΣΙΩΝ vs ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

4η Αγωνιστική

AGBU ARARAT vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ

ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ vs ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΛΑΤΣΙΩΝ 

ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ATHIENOU A.C.

ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ vs ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

5η Αγωνιστική

ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ vs ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ

ATHIENOU A.C. vs AGBU ARARAT

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΛΑΤΣΙΩΝ vs ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ

6η Αγωνιστική

AGBU ARARAT vs ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΛΑΤΣΙΩΝ

ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ATHIENOU A.C.

ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ vs ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ

7η Αγωνιστική

ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ATHIENOU A.C. vs ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΛΑΤΣΙΩΝ vs ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ vs AGBU ARARAT

ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ vs ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

8η Αγωνιστική

AGBU ARARAT vs ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ

ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ vs ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΛΑΤΣΙΩΝ

ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ATHIENOU A.C.

ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ vs ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

9η Αγωνιστική

ATHIENOU A.C. vs ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΛΑΤΣΙΩΝ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ

ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ vs ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs AGBU ARARAT

10η Αγωνιστική

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΛΑΤΣΙΩΝ vs ATHIENOU A.C.

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ vs ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ

ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ vs AGBU ARARAT   

11η Αγωνιστική

ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ vs AGBU ARARAT

ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ vs ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ

ATHIENOU A.C. vs ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΛΑΤΣΙΩΝ vs ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

12η Αγωνιστική

AGBU ARARAT vs ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΛΑΤΣΙΩΝ

ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ vs ATHIENOU A.C. 

ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ vs ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ

13η Αγωνιστική

ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ vs ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs AGBU ARARAT

ATHIENOU A.C. vs ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΛΑΤΣΙΩΝ vs ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ    

14η Αγωνιστική

AGBU ARARAT vs ATHIENOU A.C.

ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ vs ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΛΑΤΣΙΩΝ

ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ vs ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ

15η Αγωνιστική

ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ

ATHIENOU A.C. vs ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΛΑΤΣΙΩΝ vs AGBU ARARAT

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ vs ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

16η Αγωνιστική

AGBU ARARAT vs ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΛΑΤΣΙΩΝ

ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ vs ATHIENOU A.C.

ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ

ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

17η Αγωνιστική

ATHIENOU A.C. vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΛΑΤΣΙΩΝ vs ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ vs AGBU ARARAT

ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ   

18η Αγωνιστική

AGBU ARARAT vs ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ

ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ vs ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΛΑΤΣΙΩΝ

ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ vs ATHIENOU A.C.

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