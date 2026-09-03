ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μεγάλη επιστροφή στο φουτσαλικό ΑΠΟΕΛ!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Ανακοίνωση από τους γαλαζοκίτρινους

Ξανά στον ΑΠΟΕΛ ο Παναγιώτης Σκαρπάρης. 

Η ανακοίνωση: 

HE IS BACK. 

Ο ΑΠΟΕΛ Futsal ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την επιστροφή του διεθνούς Κύπριου φουτσαλιστή Παναγιώτη Σκαρπάρη στη μεγάλη γαλαζοκίτρινη οικογένεια.

Ο Παναγιώτης φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα του ΑΠΟΕΛ το καλοκαίρι του 2017 και στην πορεία συνέδεσε το όνομα του με σημαντικές στιγμές και επιτυχίες του τμήματος μας.Στη δεύτερη θητεία του αποτέλεσε βασικό στέλεχος της ομάδας που κατέκτησε το Πρωτάθλημα του 2020/21 και το νταμπλ της αγωνιστικής περιόδου 2021/22, έχοντας καθοριστική παρουσία και σημαντικά γκολ σε μεγάλους αγώνες.

Την αγωνιστική περίοδο 2022/23, σε μία ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά για το τμήμα Futsal του ΑΠΟΕΛ, ήταν ξανά εκεί. Η ομάδα μας έκλεισε τη σεζόν σηκώνοντας το Κύπελλο, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, με τον Σκαρπάρη να αποτελεί ένα από τα βασικά στελέχη εκείνης της προσπάθειας.Το καλοκαίρι του 2023 συνέχισε την καριέρα του στην ΑΕΛ.

Τώρα επιστρέφει στο σπίτι του. Επιστρέφει σε ένα γνώριμο περιβάλλον.Σε μια φανέλα με την οποία πανηγύρισε.Σε μια ομάδα με την οποία κατέκτησε τίτλους.Ξέρει τη φανέλα.Ξέρει τι σημαίνει ΑΠΟΕΛ.HE IS BACK.

Κατηγορίες

ΦουτσαλΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ανησυχία της Euroleague για το Supercup στο Άμπου Ντάμπι!

EUROLEAGUE

|

Category image

Ο Λαμπόρντ είναι ο «εκλεκτός» του ΠΑΟΚ για την κορυφή της επίθεσης

Super League

|

Category image

Αποχώρηση-έκπληξη: Ο Γιορέντε αποσύρεται από την εθνική Ισπανίας στα 31 του ως παγκόσμιος πρωταθλητής

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Ο Ταμπόρδα «ξεμπλόκαρε» τον Παναθηναϊκό που μπήκε με το δεξί στο κύπελλο

Super League

|

Category image

Καραλής: «Ακόμα και αν κάνω παγκόσμιο ρεκόρ, μπορεί να χάσω»!

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Τρελό deal για Μαρτινέλι, στην Αλ Χιλάλ με 70 εκατ. ευρώ

Premier League

|

Category image

Ξεσάλωσε ο Σα Πίντο!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Νέο τζακ-ποτ στο Τζόκερ, οι αριθμοί που κληρώθηκαν

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα στιγμιότυπα του Super Cup και η απονομή στην Πάφο

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μοράις: «Κάναμε φανταστικό παιχνίδι - Είναι ωραίο να κερδίζεις τρόπαια»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μπεργκ: «Δεν παίξαμε το ίδιο στο δεύτερο ημίχρονο» - Τι είπε για έξτρα μεταγραφή

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

BINTEO: Απόλυτο στους τίτλους… από τα θεωρεία!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Καλόμαθε στα τρόπαια η Πάφος, σήκωσε και το Super Cup!

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το γκολ της Πάφος FC και το πέναλτι που ζήτησε η Ομόνοια προηγουμένως

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Σημαντική άνοδος για Τσιτσιπά στο ATP ranking μετά την πρόκριση στον 3ο γύρο του US Open

Τένις

|

Category image

Διαβαστε ακομη