Μεγάλη επιστροφή στο φουτσαλικό ΑΠΟΕΛ!

Ξανά στον ΑΠΟΕΛ ο Παναγιώτης Σκαρπάρης.

Η ανακοίνωση:

HE IS BACK.

Ο ΑΠΟΕΛ Futsal ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την επιστροφή του διεθνούς Κύπριου φουτσαλιστή Παναγιώτη Σκαρπάρη στη μεγάλη γαλαζοκίτρινη οικογένεια.

Ο Παναγιώτης φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα του ΑΠΟΕΛ το καλοκαίρι του 2017 και στην πορεία συνέδεσε το όνομα του με σημαντικές στιγμές και επιτυχίες του τμήματος μας.Στη δεύτερη θητεία του αποτέλεσε βασικό στέλεχος της ομάδας που κατέκτησε το Πρωτάθλημα του 2020/21 και το νταμπλ της αγωνιστικής περιόδου 2021/22, έχοντας καθοριστική παρουσία και σημαντικά γκολ σε μεγάλους αγώνες.

Την αγωνιστική περίοδο 2022/23, σε μία ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά για το τμήμα Futsal του ΑΠΟΕΛ, ήταν ξανά εκεί. Η ομάδα μας έκλεισε τη σεζόν σηκώνοντας το Κύπελλο, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, με τον Σκαρπάρη να αποτελεί ένα από τα βασικά στελέχη εκείνης της προσπάθειας.Το καλοκαίρι του 2023 συνέχισε την καριέρα του στην ΑΕΛ.

Τώρα επιστρέφει στο σπίτι του. Επιστρέφει σε ένα γνώριμο περιβάλλον.Σε μια φανέλα με την οποία πανηγύρισε.Σε μια ομάδα με την οποία κατέκτησε τίτλους.Ξέρει τη φανέλα.Ξέρει τι σημαίνει ΑΠΟΕΛ.HE IS BACK.