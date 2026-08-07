Τάχα Ελ Κέμπε πενταετίας στον ΑΠΟΕΛ!

Η ανακοίνωση των γαλαζοκιτρίνων:

Ο ΑΠΟΕΛ Futsal ανακοινώνει την απόκτηση του Taha ElKebbe, ο οποίος υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας και εντάσσεται στο δυναμικό της ομάδας μας. Πρόκειται για έναν έμπειρο φουτσαλιστή, με πάθος, δυναμισμό και αγωνιστικά χαρακτηριστικά που σπανίζουν στο κυπριακό futsal. Η απόκτησή του αποτελεί μια σημαντική μεταγραφική επιτυχία και ενισχύει ουσιαστικά την προσπάθεια της ομάδας μας για την επίτευξη των υψηλών της στόχων.Ο Taha πραγματοποίησε τα πρώτα του βήματα στην Ελπίδα Αστρομερίτη, ακολούθως αγωνίστηκε στην Ομόνοια, ενώ τελευταία του ομάδα ήταν η ΑΕΛ Λεμεσού.

Καλωσορίζουμε τον Taha στη μεγάλη οικογένεια του ΑΠΟΕΛ και του ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με τη γαλαζοκίτρινη φανέλα, τόσο στις εγχώριες όσο και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις

Welcome to APOEL, Taha!