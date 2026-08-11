ΑΠΟΕΛ Futsal: Ανοικτά δοκιμαστικά για τις ομάδες Κ15 και Κ18

Το τμήμα Futsal του ΑΠΟΕΛ ενημέρωσε ότι διοργανώνει ανοικτά δοκιμαστικά για τη στελέχωση των ομάδων Κ15 και Κ18.

Τα δοκιμαστικά απευθύνονται σε νεαρούς αθλητές που έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2009 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2013 και θα πραγματοποιηθούν στις 18–20 Αυγούστου.

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο: 96450452