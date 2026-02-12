ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ταχύτερος ο Λεκλέρ στη δεύτερη ημέρα του Μπαχρέιν

Δημοσιευτηκε:

Πλησιάσει η έναρξη της σεζόν στη Φόρμουλα Ένα

Ο Σαρλ Λεκλέρ σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στη δεύτερη ημέρα των δοκιμών ενόψει της νέας σεζόν της Φόρμουλα Ένα που διεξάγονται στο Μπαχρέιν, με τον οδηγό της Ferrari να αφήνει πίσω του τον πρωταθλητή οδηγών της McLaren, Λάντο Νόρις, και τον Όλιβερ Μπέρμαν της Haas.

Ο Μονεγάσκος ήταν ο ταχύτερος «πιλότος» στο πρωινό πρόγραμμα με 1:34.273, επίδοση που παρέμεινε η καλύτερη της ημέρας και το απόγευμα. Ο Λεκλέρ ήταν κάτι περισσότερο από μισό δευτερόλεπτο πιο γρήγορος από τον Βρετανό παγκόσμιο πρωταθλητή και ένα δευτερόλεπτο από τον Μπέρμαν, με τους τρεις οδηγούς να περνούν όλη την ημέρα στο... τιμόνι και να «σπάνε το φράγμα» των 100 γύρων (μολονότι ο Νόρις σταμάτησε στο τέλος του πιτ-λέιν στα τελευταία λεπτά του πρωινού προγράμματος).

Η Mercedes «μοίρασε» την ημέρα ανάμεσα στους δύο οδηγούς της, ωστόσο ο Κίμι Αντονέλι αντιμετώπισε πρόβλημα με τη μονάδα ισχύος του το πρωί, με αποτέλεσμα να «γράψει» μόλις τρεις γύρους, πριν ο Τζορτζ Ράσελ πάρει τη... σκυτάλη το απόγευμα και σημειώσει την τέταρτη καλύτερη επίδοση της ημέρας. Και ο Ιζάκ Ατζάρ της Red Bull ταλαιπωρήθηκε από τεχνικά προβλήματα το πρωί, ωστόσο το δεύτερο μισό της ημέρας ήταν... καλύτερο για τον Γάλλο, ο οποίος κατετάγη πέμπτος.

Το πρωί σταμάτησε και η Alpine του Πιέρ Γκασλί, το απόγευμα ο Βάλτερι Μπότας έχασε μέρος του καθρέφτη της Cadillac, ενώ και ο Σέρχιο Πέρες σταμάτησε νωρίς το πρωί στην πίστα, ωστόσο το μονοθέσιο απομακρύνθηκε γρήγορα και οι ομάδες συνέχισαν τα προγράμματά τους.

Υπενθυμίζεται ότι αύριο (13/2) ολοκληρώνεται στην πίστα "Bahrain International Circuit" το πρώτο τριήμερο δοκιμών ενόψει της νέας σεζόν της Φόρμουλα Ένα. Λόγω των σημαντικών αλλαγών στους κανονισμούς, θα ακολουθήσει ακόμη ένα τριήμερο δοκιμών την επόμενη εβδομάδα (18-20 Φεβρουαρίου), ενώ η «αυλαία» της νέας σεζόν ανοίγει στις 8 Μαρτίου στη Μελβούρνη με το γκραν πρι Αυστραλίας.

Τα αποτελέσματα της δεύτερης ημέρας του πρώτου τριημέρου δοκιμών στο Μπαχρέιν ενόψει της νέας σεζόν της Φόρμουλα Ένα:

ΟΔΗΓΟΣ/ΟΜΑΔΑ                                    ΧΡΟΝΟΣ     ΓΥΡΟΙ

1. Σαρλ Λεκλέρ (Μονακό/Ferrari)                  1:34.273     139

2. Λάντο Νόρις (Μ. Βρετανία/McLaren)               + 0.511     149

3. Όλιβερ Μπέρμαν (Μ. Βρετανία/Haas)               + 1.121     130

4. Τζορτζ Ράσελ (Μ. Βρετανία/Mercedes)             + 1.193      54

5. Ιζάκ Ατζάρ (Γαλλία/Red Bull)                    + 2.288      87

6. Γκάμπριελ Μπορτολέτο (Βραζιλία/Audi)            + 2.397      66

7. Πιέρ Γκασλί (Γαλλία/Alpine)                     + 2.450      97

8. Βάλτερι Μπότας (Φινλανδία/Cadillac)             + 2.551      67

9. Αλεξάντερ Άλμπον (Ταϊλάνδη/Williams)            + 2.956      62

10. Νίκο Χούλκενμπεργκ (Γερμανία/Audi)              + 2.993      47

11. Άρβιντ Λίντμπλαντ (Μ. Βρετανία/Racing Bulls)    + 3.197      82

12. Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ (Ισπανία/Williams)        + 3.319      69

13. Λίαμ Λόσον (Νέα Ζηλανδία/Racing Bulls)          + 3.744      50

14. Φερνάντο Αλόνσο (Ισπανία/Aston Martin)          + 3.975      98

15. Σέρχιο Πέρες (Μεξικό/Cadillac)                  + 4.380      42

16. Αντρέα Κίμι Αντονέλι (Ιταλία/Mercedes)             -          3

Διαβαστε ακομη