ΒΙΝΤΕΟ: Αδιανόητο, ο Αλόνσο άφηνε το τιμόνι στις ευθείες λόγω των κραδασμών

Ο δις παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 αναγκάστηκε να αποσυρθεί από τον αγώνα στον 35ο γύρο, όταν πια έγινε ανυπόφορη η δυσφορία του από το μεγάλο πρόβλημα των υπερβολικών κραδασμών που προκαλεί η δυσλειτουργία των μηχανικών μερών του μονοθεσίου AMR26.

Τα πλάνα από την onboard κάμερα δείχνουν τον Αλόνσο να αφήνει το τιμόνι στις ευθείες και να σφίγγει τις γροθιές του. Μιλώντας στο DAZN F1 Spain μετά τον αγώνα, ο 44χρονος οδηγός αποκάλυψε ότι οι έντονοι κραδασμοί είχαν ως αποτέλεσμα να χάνει την αίσθηση στα χέρια και στα πόδια του.

Λίγο πριν την έναρξη της σεζόν στην Αυστραλία, ο διευθυντής της Aston Martin F1, Άντριαν Νιούι, είχε αποκαλύψει ότι και οι δύο οδηγοί της Aston Martin κινδυνεύουν ακόμη και με νευρική παράλυση στα χέρια, λόγω των κραδασμών στο σασί που προκαλούνται από τον τρόπο λειτουργίας της μονάδας ισχύος και της μπαταρίας της Honda.

Ο Ισπανός αποκάλυψε ότι οι κραδασμοί γίνονταν αισθητοί και στα πόδια του, γεγονός που τελικά τον οδήγησε στην απόφαση να εγκαταλείψει, ενώ βρισκόταν στην τελευταία θέση και έναν γύρο πίσω.

“Ναι, πιθανότατα δεν θα μπορούσα να ολοκληρώσω τον αγώνα έτσι κι αλλιώς”, δήλωσε ο Αλόνσο στο τέλος του αγώνα της Σαγκάης. “Το επίπεδο των κραδασμών ήταν πολύ υψηλό σήμερα σε κάποια στιγμή.

Από τον 20ό μέχρι τον 35ο γύρο δυσκολευόμουν λίγο να αισθανθώ τα χέρια και τα πόδια μου, και βρισκόμασταν ήδη έναν γύρο πίσω. Ήμασταν τελευταίοι, οπότε μάλλον δεν υπήρχε λόγος να συνεχίσουμε”.

Το μεγαλύτερο μέρος του αγώνα κύλησε ομαλά για τον Ισπανός, μέχρι τη στιγμή που οι κραδασμοί έγιναν υπερβολικά έντονοι, με τον ίδιο να αποκαλύπτει ότι ήταν στο χειρότερο επίπεδο κατά τη διάρκεια του αγώνα. Αυτό συνέβη παρά το γεγονός ότι η Aston Martin δεν χρησιμοποιούσε το μονοθέσιο στη μέγιστη ισχύ του, όπως αποκάλυψε ο 44χρονος.

Όταν ρωτήθηκε αν οι κραδασμοί ήταν χειρότεροι στον αγώνα, ο Αλόνσο απάντησε: “Ναι, ήταν χειρότεροι σήμερα από ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη περίοδο του τριημέρου, για να είμαι ειλικρινής. Δεν ξέρω τον λόγο.

Και κάποια από τα μέτρα που πήραμε ήταν τεχνητά. Δηλαδή απλώς χαμηλώναμε τις στροφές του κινητήρα, ώστε να μειωθούν οι κραδασμοί. Αλλά στον αγώνα προφανώς χρειάζεται να ανεβάζεις στροφές όταν επιχειρείς προσπέραση ή όταν πρέπει να φορτίσεις ξανά το σύστημα. Οπότε ναι, με την πάροδο του χρόνου γίνεται ολοένα και πιο δύσκολο και απαιτητικό”, κατέληξε ο Αλόνσο.

Alonso had to let go of the steering wheel on the straight because of the vibrations

