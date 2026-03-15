Ποιος είναι ο Κίμι Αντονέλι, ο έφηβος νέος αστέρας της Formula 1

Γεννημένος στη Μπoλόνια το Σεπτέμβριο του 2006, γιος του Ιταλού οδηγού αγώνων Μάρκο Αντονέλι, ο Κίμι εντάχθηκε στην Ακαδημία νέων οδηγών της Mercedes τον Απρίλιο του 2019, σε ηλικία 12 ετών.

H ομάδα του Μπράκλεϊ τον είχε ήδη διακρίνει από το Karting: στην ηλικία των επτά ετών ο Κίμι κατέκτησε τους πρώτους τίτλους του στο Trofeo Easykart και έπειτα, το 2015, την κατηγορία Kart Grand Prix EasyKart 60. Αργότερα κατέκτησε δύο συνεχόμενους τίτλους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καρτ της CIK-FIA, το 2020 και το 2021.

Έτσι, με την υποστήριξη της Mercedes ανελίχθηκε από τα Kart το 2022 στον κόσμο των μονοθεσίων. Με την κορυφαία ομάδα Prema Racing κατέκτησε από την πρώτη χρονιά τους τίτλους της Ιταλικής Formula 4 και της ADAC F4, ενώ επανέλαβε το ίδιο επίτευγμα στους θεσμούς Formula Regional Middle East και Formula Regional European Championship by Alpine (FRECA) το 2023.

Ο επόμενος χρόνος τον βρήκε στο προτελευταίο σκαλοπάτι πριν τη F1, στη Formula 2 -επίσης με την Prema Racing- όπου τερμάτισε μεν τη σεζόν στην 6η θέση, αλλά εμφάνισε σαφείς ενδείξεις του ταλέντου του με νίκες όπως εκείνη στο Sprint του βροχερού Σίλβερστοουν, καθώς και στον μεγάλο αγώνα της Ουγγαρίας. Έγινε ο νεαρότερος οδηγός της ιστορίας με δύο νίκες στη F2.

Καθώς από το Φεβρουάριο του 2024 έγινε σαφές ότι ο Λιούις Χάμιλτον θα μετακόμιζε τον επόμενο χρόνο στο Μαρανέλο και στη Ferrari, o Κίμι Αντονέλι βρέθηκε στο σωστό σημείο τη σωστή στιγμή, και στη σωστή ηλικία.

Ο Τότο Βολφ διέβλεψε ένα ταλέντο του βεληνεκούς του Μαξ Φερστάπεν, και όπως τόνισε αργότερα, δεν θέλησε να κάνει και με τον Ιταλό έφηβο το λάθος που είχε κάνει το 2015 – όταν απώλεσε τις υπηρεσίες του ανήλικου, τότε, Φερστάπεν από τη Red Bull Racing.

Έτσι, με μια ιδιαίτερα τολμηρή κίνηση, ο Αυστριακός διοικητής της Mercedes F1 έπεισε τους άλλους δύο εταίρους της ομάδας ότι ο νεαρός Κίμι Αντονέλι ήταν ο οδηγός στον οποίο θα βασιζόταν η τεράστια μετάβαση της ομάδας του Μπράκλεϊ, από την εποχή του Λιούις Χάμιλτον σε μία καινούρια.

O Όλα Καλένιους της Mercedes AG και ο Σερ Τζέιμς Ράτκλιφ δέχθηκαν. Το πλάνο του Βολφ ήταν απολύτως λογικό: ο Αντονέλι θα αποκτούσε εμπειρία το 2025 χωρίς κανένα άγχος απόδοσης, μιας και η Mercedes έτσι κι αλλιώς δεν ήταν σε θέση να κάνει πρωταθλητισμό – και έτσι θα ήταν έτοιμος το ‘26, όταν η ομάδα θα προσπαθούσε να επιστρέψει στην κορυφή εκμεταλευόμενη τους ριζικά αλλαγμένους τεχνικούς κανονισμούς. Και τότε ο Κίμι θα ήταν έτοιμος. Έτσι ακριβώς έγινε.

Πάνω στο μεγαλεπίβολο πλάνο του “χτισίματος” του Κίμι Αντονέλι από το ακατέργαστο διαμάντι των μικρότερων κατηγοριών σε έναν οδηγό ικανό να κερδίζει σε χρόνο-ρεκόρ στη Formula 1, η Mercedes F1 επένδυσε βαρέως.

Το 2024, παράλληλα με τη F2, ο Ιταλός έκανε συνολικά πάνω από 10.000 χιλιόμετρα δοκιμών με παλαιότερα μονοθέσια F1 της ομάδας – κάτι που επιτρέπουν οι κανονισμοί. Παράλληλα, ο Βολφ εξασφάλισε ότι ο πολύπειρος μηχανικός του Λιούις Χάμιλτον, Πίτερ Μπόνινγκτον, δεν θα ακολουθούσε τον Λιούις στη Ferrari αλλά θα αναλάμβανε την αγωνιστική άνδρωση του Κίμι.

Ο “Μπόνο”, βλέποντας την ταχύτητα του ανήλικου Κίμι στις δοκιμές του βρεγμένου Σπα το ‘24, δέχθηκε. Λίγες εβδομάδες αργότερα, και λίγες ώρες μετά την ενηλικίωσή του, ο Αντονέλι θα λάμβανε μέρος στις πρώτες του επίσημες ελεύθερες δοκιμές της Formula 1. Στο FP1 της Μόντσα.

Εκεί, ο πρώτος του γύρος τον φέρνει στην κορυφή των χρόνων και στον δεύτερο πετάει. Περνά τη Lesmo 2 με 184 km/h και στη συνέχεια “εκτοξεύεται” από το σικέιν της Ascari με 190 km/h. Καθώς μπαίνει στην Parabolica, όμως, το πίσω μέρος του μονοθεσίου χάνει πρόσφυση και ο Κίμι καταλήγει στον τοίχο των ελαστικών.

Το ντεμπούτο του στη Formula 1 τελείωσε εκεί – όμως μέσα σε λιγότερο από πέντε λεπτά, ο νεαρός Ιταλός είχε ήδη αφήσει μεγαλύτερη εντύπωση στην ομάδα του από το ατύχημα με τις μπαριέρες της Μόντσα. Το ατύχημα ήταν θέμα εμπειρικό, λόγω υπερθέρμανσης των ελαστικών, αλλά η ταχύτητά του είχε ήδη αποκαλυφθεί στον κόσμο.

“Θα προτιμούσαμε να έχουμε πρόβλημα στο να τον επιβραδύνουμε παρά στο να τον κάνουμε πιο γρήγορο. Αυτό που είδαμε σε ενάμιση γύρο είναι απλώς εκπληκτικό”, είχε δηλώσει εκείνη τη μέρα ο Βολφ.

O νέος του team-mate από το 2025, Τζορτζ Ράσελ, είπε τότε: “Το ιστορικό του στις μικρότερες κατηγορίες είναι εντυπωσιακό και η προαγωγή του είναι απολύτως άξια. Είναι ένα φανταστικό νεαρό ταλέντο”.

Εκείνο τον καιρό, των δοκιμών του με τις παλαιότερες Mercedes F1, ο ίδιος ο Κίμι έμενε όσο προσγειωμένος μπορούσε βάσει του νεαρού της ηλικίας του: “Δεν θα πω ψέματα, όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Ήδη το άλμα από τη FRECA στη F2 ήταν πολύ μεγάλο. Νομίζω ότι τα κατάφερα αρκετά καλά χάρη στη Mercedes και σε όλους τους ανθρώπους γύρω μου.

Θα έλεγα ότι η Mercedes είναι ήδη μια δεύτερη οικογένεια για μένα. Είμαι μαζί τους από το 2018, δηλαδή από τότε που ήμουν 12 ετών – είναι πολύς καιρός. Έχω πολύ καλή σχέση με τον Τότο, αλλά και με όλη την ομάδα.

Είναι απλώς υπέροχο να είμαι μαζί τους. Πάντα προσπαθούσαν να με προστατεύουν και να με βοηθούν, ειδικά στις δύσκολες στιγμές. Οπότε χαίρομαι που είμαι μαζί τους και ελπίζω να έχουμε ένα καλό μέλλον μαζί”.

Έτσι, ο Κίμι Αντονέλι σε ηλικία 18,5 ετών μπήκε στο “λάκο των λεόντων”. Στην ανώτερη βαθμίδα του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού – στη Formula 1.

Το κακό για εκείνον είναι ότι μπήκε σε μια χρονιά όπου τα μονοθέσια του ground effect ήταν τόσο δυσνόητα, τόσο απρόβλεπτα, τόσο δύσκολα στη ρύθμιση που ακόμα και οι κορυφαίοι οδηγοί του σπορ είχαν περιόδους αγωνιστικής “κοιλιάς” πολλών αγώνων.

Πόσω μάλλον ο νεαρός και άπειρος Κίμι. Παρότι το πρώτο του βάθρο στη F1 δεν θα αργούσε, ούτε και η πρώτη του πολ ποζίσιον -στο Μαϊάμι- έστω και σε αγώνα Sprint, οι μεγάλες του δυσκολίες με τη ρύθμιση της Mercedes W16 πέρσι το καλοκαίρι ήταν πάρα πολύ δύσκολες στην πνευματική τους διαχείριση, από έναν έφηβο.

Όμως, η Mercedes F1, ο Τότο Βολφ και ο Πίτερ Μπόνινγκτον, έχουν πολύ μεγάλη εξειδίκευση στη διαχείριση τέτοιων ζητημάτων. Και τώρα, με το ανώτερο μονοθέσιο της F1 για το 2026, τουλάχιστον προς το παρόν, ο Αντρέα Κίμι Αντονέλι είναι έτοιμος. Είναι πλέον νικητής, έχει ήδη την πρώτη του πολ ποζίσιον σε GP με δύο φαντασμαγορικούς γύρους στις κατατακτήριες της Σαγκάης, αρχίζει από το δεύτερο αγώνα της χρονιάς να τρέφει ελπίδες για τον τίτλο. Ένα Sprint για εκείνον μόλις τελείωσε, κι ένα μαραθώνιος πια, στην κορυφή της F1, αρχίζει.

