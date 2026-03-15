ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έβαλε τα κλάματα ο Αντονέλι μετά την πρώτη νίκη στη F1: «Δεν έχω λόγια, είναι ένα όνειρο»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Στα 19 του ο Κίμι Αντονέλι κέρδισε για πρώτη του φορά αγώνα της Formula 1 και έγινε ο δεύτερος νεότερος πιλότος που κερδίζει σε Grand Prix. Ο νεαρός Ιταλός οδηγός της Mercedes έβαλε τα κλάματα on camera για το επίτευγμά του.

«Δεν έχω λόγια. Θα κλάψω! Ευχαριστώ πολύ την ομάδα μου. Με βοήθησαν να πετύχω αυτό το όνειρο», είπε με σπασμένη φωνή ο Αντονέλι, προτού διακόψει για λίγο για να συνέλθει.

«Παρόλο που έπαθα μια μικρή… καρδιακή προσβολή προς το τέλος, ήταν ένας καλός αγώνας. Είπα χθες ότι ήθελα πολύ να επαναφέρω την Ιταλία στην κορυφή και τα καταφέραμε σήμερα», πρόσθεσε.

Ο Λιούις Χάμιλτον, που ήταν τρίτος με Ferrari, ήταν από τους πρώτους που έσπευσαν να συγχαρούν τον Αντονέλι. «Είμαι πολύ χαρούμενος για σένα, φίλε», του είπε.

«Ανυπομονώ για το υπόλοιπο της σεζόν. Πάντα εστιάζω αγώνα με τον αγώνα, οπότε θα δούμε πού θα καταλήξουμε στο τέλος της χρονιάς», συνέχισε ο Αντονέλι και κατέληξε: «Ο Τζορτζ (Ράσελ) είναι ένας απίστευτος οδηγός, πολύ δυνατός σε όλες τις πτυχές, οπότε θα χρειαστούν πολλά για να τον νικήσουμε. Αλλά είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να συνεργαστώ μαζί του, επειδή έχω μάθει πολλά από αυτόν».

sport-fm.gr

Κατηγορίες

AUTO MOTO

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

