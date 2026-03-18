Ο Κώστας Φορτούνης σε σύντομο χρονικό διάστημα επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις στον Ρέντη και συζήτησε με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τους πρώην συμπαίκτες του που του έστειλαν ξεκάθαρο μήνυμα επιστροφής.

Η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό έχει δρομολογηθεί και απομένουν ελάχιστες λεπτομέρειες για να οριστικοποιηθεί η συμφωνία των δύο πλευρών και ο “Φόρτου” να φορέσει ξανά τη φανέλα με το νούμερο 7 που δεν έχει κανέναν κάτοχο αυτή τη στιγμή στ’ αποδυτήρια του Καραϊσκάκης.

Ο πρώην αρχηγός των ερυθρόλευκων, πάντως, που βρίσκεται στην Ελλάδα αυτές τις ημέρες δεν έχασε την ευκαιρία το απόγευμα της Τετάρτης (18/03) να επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις στον Ρέντη. Ο Κώστας Φορτούνης κατά την παρουσία του στο ερυθρόλευκο προπονητικό κέντρο συζήτησε για αρκετή ώρα με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Παράλληλα, ο Φορτούνης μίλησε και με τους πρώην συμπαίκτες του για αρκετή ώρα και το μήνυμα όλων ήταν ξεκάθαρο, άφου άπαντες του είπαν να επιστρέψει στην ομάδα το καλοκαίρι. Το συμβόλαιο του πολύπειρου μεσοεπιθετικού με την Αλ Καλίτζ εκπνέει το καλοκαίρι και η απόφαση του Έλληνα ποδοσφαιριστή έχει γίνει γνωστή από καιρό: Θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα και τον Ολυμπιακό.

Πηγή: sport24.gr

 

Προπονητής Τσέλιε ενόψει ΑΕΚ: «Στον αθλητισμό τίποτα δεν είναι αδύνατο, το έδειξε η Σπόρτινγκ με την Μπόντο»!

Ελλάδα

|

Category image

Ολυμπιακός: Στον Ρέντη ο Κώστας Φορτούνης – Συζήτησε με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

Ελλάδα

|

Category image

Διαφωνία μεταξύ Μπακς και Αντετοκούνμπο: Τα «ελάφια» ζητούν από τον Γιάννη να μείνει εκτός για το υπόλοιπο της σεζόν!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Τοπ-6, ξέρω τι κάνατε...

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Η Μπαρτσελόνα χτύπησε αλύπητα τη Νιούκαστλ και πέρασε με... 7άρα στους «8»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έχασαν τον τίτλο, κέρδισαν υπερηφάνεια και χειροκρότημα: Λύγισαν τα «Φίνα κορίτσια» του Παναθηναϊκού

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Δεν είναι σύμπτωση… Είναι Χένινγκ Μπεργκ!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Μπενίτεθ: «Να γίνουμε πρωταγωνιστές στην Ευρώπη και να γράψουμε άλλη μια σελίδα στην ιστορία του Παναθηναϊκού»!

Ελλάδα

|

Category image

Αν το ΓΣΠ γίνει ξανά έδρα...

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Στα πάνω τους, στα ωραία τους

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Μοίρασε πρόστιμα ο Βρυωνίδης - Τιμωρία κεκλεισμένων στον φουτσαλικό Απόλλωνα

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Τεσσάρα και ανατροπή για την Μπράγκα, που περιμένει Παναθηναϊκό ή Μπέτις

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Υπό προεδρικό βλέμμα ολοκλήρωσε η ΑΕΚ την προετοιμασία της για τον ιστορικό αγώνα

ΑΕΚ

|

Category image

Αυτό που ξεχωρίζει ο Γκλάσνερ στην ΑΕΚ - «Να σκοράρουμε πρώτοι»

ΑΕΚ

|

Category image

«Υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τη Φενέρμπαχτσε ο Μπόλντγουιν»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη