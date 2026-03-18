Ολυμπιακός: Στον Ρέντη ο Κώστας Φορτούνης – Συζήτησε με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

Η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό έχει δρομολογηθεί και απομένουν ελάχιστες λεπτομέρειες για να οριστικοποιηθεί η συμφωνία των δύο πλευρών και ο “Φόρτου” να φορέσει ξανά τη φανέλα με το νούμερο 7 που δεν έχει κανέναν κάτοχο αυτή τη στιγμή στ’ αποδυτήρια του Καραϊσκάκης.

Ο πρώην αρχηγός των ερυθρόλευκων, πάντως, που βρίσκεται στην Ελλάδα αυτές τις ημέρες δεν έχασε την ευκαιρία το απόγευμα της Τετάρτης (18/03) να επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις στον Ρέντη. Ο Κώστας Φορτούνης κατά την παρουσία του στο ερυθρόλευκο προπονητικό κέντρο συζήτησε για αρκετή ώρα με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Παράλληλα, ο Φορτούνης μίλησε και με τους πρώην συμπαίκτες του για αρκετή ώρα και το μήνυμα όλων ήταν ξεκάθαρο, άφου άπαντες του είπαν να επιστρέψει στην ομάδα το καλοκαίρι. Το συμβόλαιο του πολύπειρου μεσοεπιθετικού με την Αλ Καλίτζ εκπνέει το καλοκαίρι και η απόφαση του Έλληνα ποδοσφαιριστή έχει γίνει γνωστή από καιρό: Θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα και τον Ολυμπιακό.

