Μπενίτεθ: «Να γίνουμε πρωταγωνιστές στην Ευρώπη και να γράψουμε άλλη μια σελίδα στην ιστορία του Παναθηναϊκού»!

Ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε για το κίνητρο... ιστορίας για τον Παναθηναϊκό στην Ανδαλουσία και τόνισε πως το «τριφύλλι» θέλει να πάρει ξανά πρωταγωνιστικό ρόλο στην Ευρώπη, στη ρεβάνς με την Μπέτις!

Ο Ράφα Μπενίτεθ άνοιξε τα χαρτιά του στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της ρεβάνς του Παναθηναϊκού με τη Ρεάλ Μπέτις, δίνοντας το στίγμα της φιλοσοφίας και της προσέγγισης που θα έχει «πράσινες».

Ο έμπειρος Ισπανός τεχνικός στάθηκε στη σημασία της αναμέτρησης, στην ανάγκη για ισορροπία σε άμυνα και επίθεση, αλλά και στη διαχείριση της πίεσης σε ένα τόσο απαιτητικό παιχνίδι.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο ρευστό 1-0 του πρώτου αγώνα, στις επιλογές που έχει πλέον στη διάθεσή του και στο τι περιμένει από τη Μπέτις σε ένα ματς υψηλής έντασης.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ράφα Μπενίτεθ στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της ρεβάνς του Παναθηναϊκού με την Μπέτις στους «16» του Europa League:

 

Για το παιχνίδι και τι περιμένει πάνω στο χορτάρι:

«Είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Υπάρχουν ομοιότητες. Η Μπέτις θέλει να προκριθεί, κάτι που είναι σημαντικό για αυτούς. Εμείς θέλουμε να γίνουμε πρωταγωνιστές στην Ευρώπη. Έχουμε πολύ μεγάλη κίνητρο, θέλουμε να γράψουμε μια νέα σελίδα στην ευρωπαϊκή ιστορία του Παναθηναϊκού. Οι φίλαθλοι της Μπέτις είναι πολύ δυναμικοί, όπως και του Παναθηναϊκού, τα χρώματα είναι επίσης τα ίδια. Είναι κάτι που το συζητάμε το ματς αυτό, έχουμε συζητήσει το πως θα το προσεγγίσουμε συναισθηματικά και αυτό είναι σημαντικό. Ποδοσφαιρικά μπορούμε να πούμε κάποια αλλά όχι πάρα πολλά. Η Μπέτις είναι πολύ καλή ομάδα, με επιθετικογενείς παίκτες, ικανούς στο ένας εναντίον ενός. Ξέρουν τι θέλουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Στο αμυντικό μας κομμάτι πρέπει να είμαστε συμπαγείς αλλά και επιθετικά να κάνουμε πράγματα. Όταν η Μπέτις δεν έχει την μπάλα, υποφέρει. Από την στιγμή που μιλάμε για δύο μεγάλες ομάδες, οι φίλαθλοι ζητούν νίκες. Θα το ζητήσουν και αύριο. Έτσι πρέπει να γίνεται».

Για τις επιστροφές που έχει σε σχέση με το πρώτο ματς:

«Το λέω σε κάθε ομάδα. Ένα παιχνίδι την φορά. Δεν με νοιάζει τι έγινε στο άλλο ματς. σε αυτό της Μπράγκα με την Φερεντσβάρος. Το 1-0 είναι ρευστό. Πρέπει να έχουμε ισορροπία. Στο επιθετικό κομμάτι να πετύχουμε γκολ, για να αυξήσουμε τις πιθανότητες πρόκρισης. Είναι καλό να έχω περισσότερες επιλογές και ας είναι ευχάριστος πονοκέφαλος. Είναι προτιμότερο να συμβαίνει αυτό από το να μην υπάρχουν επιλογές».

Για την ατάκα του Πελεγκρίνι περί αμφισβητούμενου πέναλτι στην Αθήνα:

«Το σημαντικό είναι το γήπεδο. Το πώς προετοιμάζουμε τους παίκτες. Παιχνίδια μυαλού έκαναν στην Αγγλία, συνέχεια. Μπορούμε να πούμε οτιδήποτε, για τίτλους, για τον Τύπο. Μετρά μόνο αυτό που γίνεται στον αγωνιστικό χώρο. Η πραγματικότητα είναι πως παίξαμε για τριάντα λεπτά με παίκτη λιγότερο και σκοράραμε με ένα ξεκάθαρο πέναλτι και ουσιαστικά αυτό έγραψε και την ιστορία του παιχνιδιού. Σε κάθε περίπτωση θα είναι καλό αν αύριο δεν έχουμε να πούμε κάτι για τους διαιτητές αλλά μόνο για το ποδόσφαιρο».

Για το τι σημαίνει αυτή η ρεβάνς για τον ίδιο και αν μπορεί να υπάρξει το στοιχείο της έκπληξης:

«Ο Παναθηναϊκός είναι εδώ και διεκδικεί κάτι για πρώτη φορά μετά το 2003. Έχω τα ίδια συναισθήματα με τους φιλάθλους μας. Αναγνωρίζω την σημασία του ματς γιατί είναι σημαντικό για τον σύλλογο. Δεν με απασχολεί το αν είναι στην Ισπανία ή κάπου αλλού. Τακτικές εκπλήξεις είναι δύσκολο να υπάρξουν. Ξέρω πολύ καλά τον κύριο Πελεγκρίνι, έχει ένα στιλ και έχει πετύχει πολλά με αυτό. Θα υπάρξει μεγαλύτερη ένταση στο παιχνίδι της Μπέτις, παίζει στην έδρα της, θέλει να γυρίσει το αποτέλεσμα. Το τακτικό κομμάτι το έχουμε προβλέψει, ίσως υπάρξουν αλλαγές στα πρόσωπα του αντιπάλου».

Μάλιστα, ο Μπενίτεθ αστειεύθηκε με τους Ισπανούς συναδέλφους, ζητώντας να του πουν αν ο Πελεγκρίνι ετοιμάζει κάποια έκπληξη. Όταν δεν πήρε καμία απάντηση, είπε γελώντας: «Σιγά μην πουν, είναι της Μπέτις».

Όσο για τον Πελεγκρίνι, είπε:

«Σε μία εποχή όπου υπάρχει τάση προς τους νεαρούς προπονητές, προπονητές σαν τον Πελεγκρίνι δείχνουν πως ακόμη μπορούν να κάνουν την διαφορά. Είναι πολύ έξυπνος, μορφωμένος, μπορεί να χειριστεί όλες τις καταστάσεις. Έχει αρετές και ικανότητες που τον έκαναν να ξεχωρίζει μέχρι και σήμερα».

Πηγή: sport-fm.gr

 

 

 

