Μοίρασε πρόστιμα ο Βρυωνίδης - Τιμωρία κεκλεισμένων στον φουτσαλικό Απόλλωνα

Ο Αθλητικός Δικαστής της ΚΟΠ Αριστοτέλης Βρυωνίδης, αφού μελέτησε τις παραπομπές που είχε ενώπιον του, επέβαλε τις ακόλουθες ποινές:

*Καταγγελία του Διαιτητή Μιχάλη Λουκά κατά του Νικόλα Γεωργίου, μέλους του προσωπικού της ΑΠΕΑ που αποβλήθηκε για ανεπαρκή συμπεριφορά στον πάγκο και έντονες διαμαρτυρίες στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Β’ Φάση Β’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΑΕΖ Ζακακίου – ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου/07.03.2026 (8η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή Παναγιώτη Χ. Ανδρέου κατά του Κωνσταντίνου Κοντού Ποδοσφαιριστή της ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ Αμμοχώστου που αποβλήθηκε γιατί εξύβρισε χυδαία το Β’ Βοηθό στον αγώνα Πρωταθλήματος Νέων Κ19 Α’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 ΑΝΟΡΘΩΣΗ Αμμοχώστου – ΠΑΦΟΣ F C/07.03.2026 (21η Αγωνιστική).

Απόφαση: Αποκλεισμός από δύο αγώνες.

*Καταγγελία του Διαιτητή Νικόλα Στ. Νικολάου κατά του Πολύδωρου Χατζηκλείτου, μέλος του προσωπικού της SKYLINK ΑΕΚ Λάρνακας που αποβλήθηκε γιατί εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο παράνομα στον αγώνα Κυπέλλου FUTSAL Τελικός περιόδου 2025-2026 SKYLINK ΑΕΚ Λάρνακας – ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού/05.03.2026.

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή Νικόλα Στ. Νικολάου κατά του RIFKI TAOUFIQ Ποδοσφαιριστή ΑΠΟΛΛΩΝΑ Λεμεσού που αποβλήθηκε γιατί κλώτσησε την καρέκλα στον πάγκο με βίαιο τρόπο στον αγώνα Κυπέλλου FUTSAL Τελικός περιόδου 2025-2026 SKYLINK ΑΕΚ Λάρνακας – ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού/05.03.2026.

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή Νικόλα Στ. Νικολάου κατά του Κυπριανού Ανδρέου Βοηθού Προπονητή του σωματείου SKYLINK ΑΕΚ Λάρνακας που αποβλήθηκε γιατί εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο πράνομα στον αγώνα Κυπέλλου FUTSAL Τελικός περιόδου 2025-2026 SKYLINK ΑΕΚ Λάρνακας – ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού/05.03.2026.

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά:

(1) της ΑΕΚ Λάρνακας:

(α) γιατί δήλωσε ως προπονητή στο φύλλο αγώνος τον ΡΑΟΥΝΑ ΣΤΑΥΡΟ ο οποίος βρισκόταν στον πάγκο της ομάδας καθ΄ όλη την διάρκεια του αγώνα χωρίς να εξασκεί τα καθήκοντα του προπονητή κατά παράβαση των άρθρων 13 και 14 του Κεφ. ΧΙΙΙ της Προκήρυξης Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2025-2026

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2025-2026

Απόφαση: Πρόστιμο.

(2) του ΡΑΟΥΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥ προπονητή της ΑΕΚ Λάρνακας ο οποίος ήταν δηλωμένος στο φύλλο αγώνος ως προπονητής χωρίς να εξασκεί τα καθήκοντα του προπονητή κατά παράβαση των άρθρων 13 και 14 του Κεφ. ΧΙΙΙ της Προκήρυξης Cyprus League by Stoiximan 2025/2026

Απόφαση: Πρόστιμο.

(3) του MARTINEZ EMBUENA CARLES MARC ο οποίος βρισκόταν γραμμένος στο φύλλο αγώνος ως μέλος του προσωπικού και ασκούσε χρέη προπονητή κατά την διάρκεια του αγώνα χωρίς να έχει άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος και κατατεθειμένο συμβόλαιο στην ΚΟΠ κατά παράβαση των άρθρων 1, 2, 3,13 και 14 του Κεφ. ΧΙΙΙ της Προκήρυξης Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2025/2026.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan A’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΕΚ Λάρνακας – ΑΚΡΙΤΑΣ Χλώρακας/06.03.2026 (25η Αγωνιστική)

*Καταγγελία κατά του ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2025-2026. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – ΑΝΟΡΘΩΣΗ Αμμοχώστου/08.03.2026 (25η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του ΑΡΗ Λεμεσού λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2025-2026. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ Παραλιμνίου – ΑΡΗΣ Λεμεσού/08.03.2026 (25η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Λευκωσίας λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2025-2026. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΟΜΟΝΟΙΑ Αραδίππου–ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας/07.03.2026(25η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΠΑΦΟΥ F C για χρήση λέιζερ από οπαδούς της ομάδας κατά την διάρκεια του αγώνα, κατά παράβαση του άρθρου 10.2(ιβ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΠΑΦΟΣ F C – FREEDOM24 KRASAVA ENY /07.03.2026(25η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά του σωματείου FREEDOM24 KRASAVA ENY γιατί δεν επιβεβαίωσε ηλεκτρονικά στο σύστημα Comet το Φύλλο Αγώνος, κατά παράβαση στα άρθρα 13 - 15 του Κεφαλαίου ΙΧ της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2025-2026 στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΠΑΦΟΣ F C – FREEDOM24 KRASAVA ENY /07.03.2026(25η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του ΑΠΟΛΛΩΝΑ Λεμεσού:

(α) για ρίψη αντικειμένων στον αγωνιστικό κατά την διάρκεια του αγώνα από οπαδούς της ομάδας κατά παράβαση του άρθρου 10.3(γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) για κατανάλωση αλκοολούχων ποτών από οπαδούς της ομάδας (μπύρες) που βρίσκονταν στην Νότια Κερκίδα του γηπέδου κατά παράβαση του άρθρου 7 του Κεφ. VII της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan 2025/2026 και των άρθρων 4(γ) και 5 των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο.

(γ) για επεισόδιο που προκάλεσαν οπαδοί της ομάδας στο τέλος του αγώνα (άναψαν φωτιά και έκαψαν πανό της φιλοξενούμενης ομάδας και το έριξαν στην καταπακτή, γεγονός που προκάλεσε αναταραχή στον εσωτερικό χώρο του σταδίου, κατά παράβαση των άρθρων 4(κβ) και 5 των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο.

(δ) λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2025-2026

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού – ΑΕΛ Λεμεσού /08.03.2026 (25η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά της ΑΕΛ Λεμεσού:

(α) για μεταφορά εντός του σταδίου (στην κερκίδα) από οπαδούς της ομάδας, επικίνδυνων αντικειμένων (καπνογόνα, πυρσοί), κατά παράβαση του άρθρου 10.3(δ1α) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) για πυροδότηση στην κερκίδα επικίνδυνων αντικειμένων (καπνογόνα, πυρσοί) πριν την έναρξη και κατά την διάρκεια του αγώνα, κατά παράβαση του άρθρου 10.3(δ1β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(γ) λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2025-2026. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού – ΑΕΛ Λεμεσού /08.03.2026 (25η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά του σωματείου ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες) κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών τη ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Β’ Φάση Β’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΑΕΖ Ζακακίου – ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου/07.036.2026 (8η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του ΕΘΝΙΚΟΥ Άσσιας γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π. στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας Β’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΚΕΔΡΟΣ Αγίας Μαρίνας Σκυλλούρας – ΕΘΝΙΚΟΣ Άσσιας/07.036.2026 (8η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑΣ Πολεμιδιών γιατί προκάλεσε την καθυστέρηση έναρξης του αγώνα κατά 5 λεπτά κατά παράβαση του άρθρου 4(α) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Νέων Κ19 Α’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ Πολεμιδιών – ΑΕΛ Λεμεσού/07.03.2026 (21η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ Αμμοχώστου:

(α) γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) για επεισόδιο που προκάλεσαν οπαδοί της ομάδας μετά το τέλος του αγώνα (οι οπαδοί της ομάδας επιτέθηκαν φραστικά στον Β βοηθό διαιτητή του αγώνα τον ύβριζαν και οπαδός κινήθηκε προς το μέρους του βοηθού τον οποίον συγκράτησαν ψυχραιμότεροι) κατά παράβαση των άρθρων 4(κβ) και 5, των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Νέων Κ19 Α’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 ΑΝΟΡΘΩΣΗ Αμμοχώστου – ΠΑΦΟΣ F C /07.03.2026 (21η Αγωνιστική).

*Μη διεξαχθείς Αγώνας Πρωταθλήματος Νέων Κ19 Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 ΚΕΔΡΟΣ Αγίας Μαρίνας Σκυλλούρας – ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΘΟΙ Λακατάμειας /08.03.2026 (22η Αγωνιστική).

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ του ΘΟΪ Λακατάμιας.

*Μη διεξαχθείς Αγώνας Πρωταθλήματος Νέων Κ19 Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 ΗΡΑΚΛΗΣ Γερολάκκου – Π. Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΛΟΣ /08.03.2026 (22η Αγωνιστική).

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ

*Καταγγελία κατά:

(α) του ΕΘΝΙΚΟΥ Λατσιών γιατί δήλωσε προπονητή στον αγώνα και βρισκόταν στον πάγκο της ομάδας κατά την διάρκεια του αγώνα άτομο χωρίς να έχει άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος από την ΚΟΠ κατά παράβαση των άρθρων 1,2,3,5 και 7 της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας και της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Νέων και Παίδων περιόδου 2025-2026.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) του ΑΝΔΡΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (επικεφαλής προγραμμάτων ανάπτυξης) ο οποίος ήταν εγγεγραμμένος στο φύλλο αγώνος ως προπονητής και βρισκόταν στο πάγκο της ομάδας καθ΄ όλη την διάρκεια του αγώνα χωρίς να έχει άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος από την ΚΟΠ κατά παράβαση των άρθρων 1,2,3,5 και 7 της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας και της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Νέων και Παίδων 2025-2026.

Απόφαση: Ποινή αποκλεισμού μέχρι εξασφάλισης άδειας επαγγέλματος.

στον αγώνα Επίλεκτης Κατηγορίας Παίδων Κ17 Α’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 ΕΘΝΙΚΟΣ Λατσιών – ΑΣΙΛ Λύσης/07.03.2026 (21η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά του ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ Μόρφου για επεισόδια που προκάλεσαν οπαδοί της ομάδας (γονείς ποδοσφαιριστών) μετά το τέλος του αγώνα με στόχο τον διαιτητή του αγώνα (μετά το τέλος του αγώνα και κατά την αποχώρηση του διαιτητή από το γήπεδο δέχθηκε προπηλακισμούς από μερίδα οπαδών της δικαιούχου ομάδας οι οποίοι του επιτέθηκαν λεκτικά το επεισόδιο έληξε με την παρέμβαση των ψυχραιμότερών) κατά παράβαση των άρθρων 4(κβ) και 5, των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π. στον αγώνα Επίλεκτης Κατηγορίας Παίδων Κ17 Α’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ Μόρφου – ΟΜΟΝΟΙΑ Αραδίππου/07.03.2026 (21η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Διακοπέντας Αγώνας Πρωταθλήματος Παίδων Κ17 Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΕΝ Αγίου Γεωργίου Βρυσούλων Αχερίτου – ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λυμπιών/08.03.2026 (21η Αγωνιστική).

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ του Απόλλων Λυμπιών.

*Καταγγελία κατά:

(α) της ΑΕΛ Λεμεσού ότι κατά παράβαση της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Νέων & Παίδων περιόδου 2025-2026 στον αγώνα Πρωταθλήματος Παίδων U15 περιόδου 2025-2026 ΑΕΛ Λεμεσού – ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας/07.03.2026 χρησιμοποίησε αντικανονικά ποδοσφαιριστή που δεν ήταν δηλωμένος στον κατάλογο με βάση των άρθρων 8, 10, 11 και 12 του Κεφαλαίου ΙΙΙ της Προκήρυξης των Πρωταθλημάτων Νέων και Παίδων περιόδου 2025-2026

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Ο αγώνας Ανώτατης Κατηγορίας Παίδων U15 περιόδου 2025-2026 ΑΕΛ Λεμεσού – ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας/07.03.2026 (20η Αγωνιστική) για την τύχη του.

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 2-5 υπέρ του ΑΠΟΕΛ.

*Καταγγελία κατά του Π. Ο. Ορμήδειας γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες) κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Κυπέλλου COCA-COLA Γ’ & Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ περιόδου 2025-2026 Π. Ο. Ορμήδειας – ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΘΟΙ Λακατάμειας/04.03.2026.

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του ΑΠΟΛΛΩΝΑ Λεμεσού:

(α) γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) για ρίψη αντικειμένων στον αγωνιστικό κατά την διάρκεια του αγώνα από οπαδούς της ομάδας (έριχναν νερά στον αγωνιστικό χώρο) κατά παράβαση του άρθρου 10.2(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

(γ) για προσωρινές διακοπές του αγώνα τις οποίες προκάλεσαν οι οπαδοί της ομάδας κατά την διάρκεια του αγώνα:

(ι) στο 39ο λεπτό για 1 λεπτό

(ιι) στο 1ο λεπτό της 10 λεπτής παράτασης για 1 λεπτό

(ιιι) στο 10ο λεπτό της παράτασης για 15 λεπτά

κατά παράβαση των άρθρων 4(γ), 5 και 10.2(ια) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

(δ) για κατανάλωση από οπαδούς της ομάδας οινοπνευματωδών ποτών (αλκοολούχες μπύρες), κατά παράβαση του άρθρου 7 του Κεφ. VIIΙ της Προκήρυξης Πρωταθλήματων FUTSAL και των άρθρων 4(γ) και 5 των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

(ε) για φτύσιμο από οπαδούς της ομάδας κατά την διάρκεια του αγώνα με στόχο τον δεύτερο διαιτητή του αγώνα και τους ποδοσφαιριστές της φιλοξενούμενης ομάδας κατά παράβαση του άρθρου 10.2(στ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

(στ) για επεισόδια που προκάλεσαν οπαδοί της ομάδας κατά την διάρκεια του αγώνα τα οποία προκάλεσαν αναταραχή και προσωρινή διακοπή του αγώνα και κίνδυνο για τους ποδοσφαιριστές της φιλοξενούμενης ομάδας στο τέλος του αγώνα (στο 10 λεπτό της παράτασης του αγώνα οπαδοί της ομάδας έριξαν στον αγωνιστικό χώρο και προς τον πάγκο της φιλοξενούμενης ομάδας κουτιά μπύρας και μπουκάλια νερού, οι διαιτητές αποχώρησαν από τον αγωνιστικό χώρο με αποτέλεσμα ο αγώνας να διακοπή για 15 λεπτά για να καθαρισθεί ο αγωνιστικός χώρος και να ηρεμίσει η ατμόσφαιρα στο γήπεδο. Ο αγώνας επ’ ανάρχισε και τελείωσε στην διαδικασία των πέναλτι. Με το τέλος του αγώνα οι οπαδοί εισήλθαν στον αγωνιστικό χώρο και έριχναν ξανά αντικείμενα κουτιά μπύρας ένα εκ των οποίων χτύπησε τον β διαιτητή στο κεφάλι. Στο τέλος του αγώνα οι οπαδοί έριξαν δακρυγόνο στα αποδυτήρια της φιλοξενούμενης ομάδας) κατά παράβαση των άρθρων 4(κγ) και 5 των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Ποινή διεξαγωγής δύο αγώνων κεκλεισμένων των θυρών και πρόστιμο.

στον αγώνα Κυπέλλου FUTSAL Ημιτελική Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού – ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας/03.03.2026.

*Καταγγελία κατά του ΑΠΟΛΛΩΝΑ Λεμεσού:

(α) γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) για ρίψη αντικειμένων στον αγωνιστικό κατά την διάρκεια του αγώνα από οπαδούς της ομάδας (έριχναν ποτήρια με νερό στον αγωνιστικό χώρο) κατά παράβαση του άρθρου 10.2(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

(γ) για προσωρινή διακοπή του αγώνα την οποία προκάλεσαν οι οπαδοί της ομάδας κατά την διάρκεια του αγώνα στο 50 λεπτό για 6 λεπτά, κατά παράβαση των άρθρων 4(γ), 5 και 10.2(ια) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

(δ) για επεισόδιο που προκάλεσαν οπαδοί της ομάδας μετά το τέλος του αγώνα με στόχο τους διαιτητές του αγώνα (μετά το τέλος του αγώνα οι οπαδοί εισήλθαν στον αγωνιστικό χώρο και κινήθηκαν απειλητικά προς το μέρος των διαιτητών γεγονός που προκάλεσε την παρέμβαση των υπευθύνων ασφαλείας του γηπέδου για την αποχώρηση των διαιτητών με ασφάλεια κατά παράβαση των άρθρων 4(κβ) και 5 των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Ποινή διεξαγωγής ενός αγώνα κεκλεισμένων των θυρών και πρόστιμο.

στον αγώνα Κυπέλλου FUTSAL Τελικός περιόδου 2025-2026 SKYLINK ΑΕΚ Λάρνακας - ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού/05.03.2026.

*Καταγγελία κατά του σωματείου ΑΠΟΠ Πόλης για σοβαρά επεισόδια που προκάλεσαν ποδοσφαιριστές της ομάδας μετά το τέλος του αγώνα στον αγωνιστικό χώρο με ποδοσφαιριστές της φιλοξενούμενης ομάδας και περεταίρω για σοβαρά επεισόδια που προκάλεσαν ποδοσφαιριστές της ομάδας (μερίδα γονιών ποδοσφαιριστών της ομάδας στον αγωνιστικό χώρο μετά το τέλος του αγώνα). Μετά το τέλος του αγώνα, προκλήθηκε ένταση μεταξύ ποδοσφαιριστών της ομάδας με ποδοσφαιριστές της φιλοξενούμενης ομάδας οι οποίοι ενεπλάκησαν μεταξύ τους ανταλλάσσοντας υβρισίες γροθιές και κλοτσιές. Γονείς ποδοσφαιριστών της ομάδας εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο αφού έσπασαν την συρόμενη καγκελόπορτα δίπλα από της κερκίδες που παρέχει πρόσβαση στον αγωνιστικό χώρο και επιτέθηκαν αρχικά φραστικά προς τους παράγοντες την φιλοξενούμενης ομάδας που προσπαθούσαν να συνοδεύσουν τους ανήλικους ποδοσφαιριστές τους στα αποδυτήρια και στην συνέχεια επιτέθηκαν σωματικά στον βοηθό προπονητή της φιλοξενούμενης ομάδας τον οποίον χτύπησαν με γροθιές στο πρόσωπο με αποτέλεσμα τον τραυματισμό στο πρόσωπο και αιμορραγία της μύτης. Τα επεισόδια αυτά δημιούργησαν έντονη αναστάτωση και έθεσαν σε κίνδυνων την σωματική ακεραιότητα των ανήλικων ποδοσφαιριστών. Αποτέλεσμα τον πιο πάνω ήταν να κληθεί στον χώρο ασθενοφόρο από το νοσοκομείο της Πόλης Χρυσοχούς το οποίο οδήγησε στο νοσοκομείο ένα ποδοσφαιριστή και τον βοηθό προπονητή της φιλοξενούμενης ομάδας κατά παράβαση των άρθρων 4(κβ), 5, 10.2(α) και 10.2 (η) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π. στον αγώνα Πρωταθλήματος Παίδων Κ14 Α’ Φάση (Λεμεσού - Πάφου) περιόδου 2025-2026 ΑΠΟΠ Πόλης – ΑΡΗΣ Λεμεσού /01.03.2026 (18η Αγωνιστική). Επίσης κλήθηκε η αστυνομία η οποία συνόδευσε την ομάδα του ΑΡΗ ΛΕΜΕΣΟΥ εκτός του γηπέδου για διασφάλιση της ομαλής αποχώρησης της.

Απόφαση: Ποινή διεξαγωγής δύο αγώνων κεκλεισμένων των θυρών και πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του ΑΡΗ Λεμεσού για σοβαρά επεισόδια που προκάλεσαν ποδοσφαιριστές της ομάδας μετά το τέλος του αγώνα στον αγωνιστικό χώρο με ποδοσφαιριστές της φιλοξενούσας ομάδας. Μετά το τέλος του αγώνα, προκλήθηκε ένταση μεταξύ ποδοσφαιριστών της ομάδας με ποδοσφαιριστές της φιλοξενούσας ομάδας οι οποίοι ενεπλάκησαν μεταξύ τους ανταλλάσσοντας υβρισίες γροθιές και κλοτσιές κατά παράβαση των άρθρων 4(κβ) και 5, των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Παίδων Κ14 Α’ Φάση (Λεμεσού - Πάφου) περιόδου 2025-2026 ΑΠΟΠ Πόλης – ΑΡΗΣ Λεμεσού /01.03.2026 (18η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του ΕΘΝΙΚΟΥ Λατσιών γιατί δήλωσε στο φύλλο αγώνος ως Προπονητή τον ΓΙΩΡΓΟ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ο οποίος δεν εδικαιούτο να είναι γραμμένος στο φύλλο αγώνος καθ’ ότι είχε διακοπή το συμβόλαιο εργοδότησης του (στις 27.01.2026) κατά παράβαση των άρθρων 1, 2, 4, 7, και 10 του Κεφ. ΧΙΙΙ της Προκήρυξης Παγκυπρίου Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγόριας περιόδου 2025/2026 και της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Νέων και Παίδων περιόδου 2025-2026

Απόφαση: Πρόστιμο.