Προπονητής Τσέλιε ενόψει ΑΕΚ: «Στον αθλητισμό τίποτα δεν είναι αδύνατο, το έδειξε η Σπόρτινγκ με την Μπόντο»!

Αναλυτικά όλα όσα είπε ο Πορτογάλος προπονητής στην συνέντευξη Τύπου:

«Αυτός θα είναι ο πρώτος μου ευρωπαϊκός αγώνας στην ποδοσφαιρική μου καριέρα. Θέλουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα από ό,τι στον πρώτο αγώνα. Δεν μου αρέσει να μιλάω για το έργο του προκατόχου μου, αλλά ξέρω ότι η οργάνωση στην άμυνα είναι το θεμέλιο κάθε ομάδας. Αντιλαμβανόμαστε το πόσο μεγάλη ομάδα είναι η ΑΕΚ και πόσο καλά παίζει, αλλά αυτός είναι ένας αγώνας στον οποίο μπορούμε να διορθώσουμε πολλά πράγματα. Τις τελευταίες ημέρες δεν υπήρχε πολύς χρόνος για δουλειά, έπρεπε να δούμε άλλα πράγματα. Στον αθλητισμό τίποτα δεν είναι αδύνατο, όσο κάτι δεν έχει τελειώσει. Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας τα κατάφερε με τη Μπόντο Γκλιμτ, αλλά είναι αλήθεια ότι αυτή είναι μια ομάδα που δουλεύει με τον προπονητή της εδώ και αρκετό καιρό».

