ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Προπονητής Τσέλιε ενόψει ΑΕΚ: «Στον αθλητισμό τίποτα δεν είναι αδύνατο, το έδειξε η Σπόρτινγκ με την Μπόντο»!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο τεχνικός της Τσέλιε Βίκτορ Καμπέλος παρά την ήττα (0-4) στον πρώτο αγώνα από την ΑΕΚ δεν χάνει την πίστη του.

Αναλυτικά όλα όσα είπε ο Πορτογάλος προπονητής στην συνέντευξη Τύπου: 

«Αυτός θα είναι ο πρώτος μου ευρωπαϊκός αγώνας στην ποδοσφαιρική μου καριέρα. Θέλουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα από ό,τι στον πρώτο αγώνα.  Δεν μου αρέσει να μιλάω για το έργο του προκατόχου μου, αλλά ξέρω ότι η οργάνωση στην άμυνα είναι το θεμέλιο κάθε ομάδας. Αντιλαμβανόμαστε το πόσο μεγάλη ομάδα είναι η ΑΕΚ και πόσο καλά παίζει, αλλά αυτός είναι ένας αγώνας στον οποίο μπορούμε να διορθώσουμε πολλά πράγματα. Τις τελευταίες ημέρες δεν υπήρχε πολύς χρόνος για δουλειά, έπρεπε να δούμε άλλα πράγματα. Στον αθλητισμό τίποτα δεν είναι αδύνατο, όσο κάτι δεν έχει τελειώσει. Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας τα κατάφερε με τη Μπόντο Γκλιμτ, αλλά είναι αλήθεια ότι αυτή είναι μια ομάδα που δουλεύει με τον προπονητή της εδώ και αρκετό καιρό».

Πηγή: sdna.gr

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβαστε ακομη