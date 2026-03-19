Η Μπάγερν αποτελείωσε την Αταλάντα και πάει σε μάχη… γιγάντων με τη Ρεάλ!

Η Αταλάντα ούσα τελειωμένη, προφανώς ούτε στο πνευματικό κομμάτι μπορούσε να διαχειριστεί τη ρεβάνς με την Μπάγερν.

Και οι Βαυαροί φρόντισαν ώστε ο κόσμος τους να περάσει ευχάριστη τη βραδιά και να μη δει παίκτες που απλά περίμεναν να φύγει το 90λεπτο με εξασφαλισμένη την πρόκριση.

Κάπως έτσι με τον Χάρι Κέιν να πρωτοστατεί και να φτάνει στα 50 τέρματα στη διοργάνωση, η ομάδα του Κομπανί το διασκέδασε. Ξανά!

Μετά το 6-1 του Μπέργκαμο, η Μπάγερν προηγήθηκε στο 25ο λεπτό με διπλή εκτέλεση πέναλτι του Κέιν έπειτα από επανάληψη που δόθηκε, αφού ο κίπερ της Αταλάντα δεν πατούσε στη γραμμή.

Ο Άγγλος επιθετικός σε 34 ματς στο Champions League με τη φανέλα της Μπάγερν έφτασε στα 29 τέρματα με το γερμανικό κλαμπ όταν στο 54’ έκανε το 2-0 με υπέροχο τελείωμα εν στάσει, ενώ και ο 18χρονος Λέναρτ Καρλ με διαγώνιο σουτ στο 56’ έκανε το 3-0. Το τελικό 4-0 διαμόρφωσε ο Λουίς Ντίας με ωραία λόμπα σε αντεπίθεση, στο 70’, ολοκληρώνοντας τη… σεμνή τελετή.

Όπως και στο πρώτο παιχνίδι στο Μπέργκαμο, έτσι και σε αυτό, η ιταλική ομάδα θα έβρισκε δίχτυα για να χαλάσει το clean sheet του Ούρμπιγκ, με τον Σάμαρτζιτς στο 85’ να σκοράρει με κεφαλιά από το δεύτερο δοκάρι για το τελικό 4-1.