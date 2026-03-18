Διαφωνία μεταξύ Μπακς και Αντετοκούνμπο: Τα «ελάφια» ζητούν από τον Γιάννη να μείνει εκτός για το υπόλοιπο της σεζόν!

Τις τελευταίες ώρες υπάρχει διαφωνία ανάμεσα στους Μπακς και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, καθώς τα «ελάφια» θέλουν να μείνει εκτός δράσης για το υπόλοιπο της σεζόν, με τον ίδιο να αντριδρά.

Η σχέση του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τους Μιλγουόκι Μπακς περνάει... κρίση ή πρόκειται για μια απλή διαφωνία;

Σύμφωνα με τα όσα αποκάλυψε ο γνωστός και έγκυρος Αμερικανός δημοσιογράφος, Σαμς Σαράνιας, ο Έλληνας σούπερ σταρ και τα «ελάφια» βρίσκονται σε διαφορετική... σελίδα όσον αφορά το πώς θα κινηθούν στο υπόλοιπο της τρέχουσας αγωνιστικής σεζόν.

Ο οργανισμός του Ουισκόνσιν φαίνεται πως ζήτησε από τον «Greek Freak» να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για το υπόλοιπο της περιόδου ώστε να ξεκουραστεί και να μην επιβαρύνει περισσότερο τον οργανισμό του με τους πρόσφατους τραυματισμούς σε αστράγαλο και γάμπα.

Ο Γιάννης μόνο σύμφωνος δεν είναι με αυτή την προοπτική, καθώς, στόχος του είναι να επιστρέψει άμεσα στα παρκέ και να συνεχίσει να παλεύει με τους συμπαίκτες του για την είσοδο των Μπακς στα play-in και στην post season του ΝΒΑ.

Η αλήθεια είναι πως το Μιλγουόκι πολύ δύσκολα θα προλάβει την πρώτη 10άδα της Δυτικής Περιφέρειας, αφού βρίσκεται στη 13η θέση με ρεκόρ 28-40 και στις 7 νίκες απόσταση από τους 10ους Χόρνετς και ενώ απομένουν ακόμη 14 αγώνες για την ολοκλήρωση της regular season.

Το μόνο σίγουρο είναι πως οι Μπακς έχουν στο... πίσω μέρος του μυαλού τους και τα ντραφτ, καθώς, εφόσον χάσουν τα Play-offs, δεν θα έλεγαν «όχι» σε μια καλύτερη επιλογή draft pick αν τερματίσουν χαμηλά στη λίγκα.

Πηγή: sport-fm.gr

 

