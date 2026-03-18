Η Μπαρτσελόνα χτύπησε αλύπητα τη Νιούκαστλ και πέρασε με... 7άρα στους «8»!

Μπαρτσελόνα από άλλον πλανήτη. Οι μπλαουγκράνα κονιορτοποίησαν τη Νιούκαστλ, που πάλεψε για ένα ημίχρονο, διασύροντάς την με το εκκωφαντικό 7-2 και έκλεισαν θέση στα προημιτελικά του Champions League.

Η Μπαρτσελόνα άνοιξε το σκορ με τον Ραφίνια μόλις στο 6ο λεπτό. Οι μπλαουγκράνα αναπτύχθηκαν ταχύτατα, ο Γιαμάλ ξάπλωσε τον Τιαό και έπαιξε κάθετα για τον Ραφίνια, εκείνος άφησε στα δεξιά της περιοχής στον Φερμίν, που γύρισε ξανά στον Βραζιλιάνο και εκείνος πλάσαρε με άνεση με το αριστερό δίνοντας προβάδισμα στην ομάδα του Φλικ.

Η Νιούκαστλ όμως απάντησε στο 15′ με τον Ελάνγκα. Ο Χολ έπαιξε το ένα δύο με τον Μπαρνς από αριστερά, ο πρώτος έβγαλε την παράλληλη μπαλιά και ο Ελάνγκα ανενόχλητος πλάσαρε με το δεξί νικώντας τον Γκαρθία.

Μόλις τρία λεπτά αργότερα, οι μπλαουγκράνα ανέκτησαν το προβάδισμά τους με τον Μπερνάλ. Ο Ραφίνια έσκαψε την μπάλα από τα δεξιά σε εκτέλεση φάουλ, ο Κουμπαρσί έκανε την πρώτη κεφαλιά γυρίζοντας την μπάλα προς τον Μπερνάλ που έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα.

Η Νιούκαστλ δεν το έβαλε κάτω, απάντησε ξανά,και πάλι με τον Ελάνγκα. Ο Χολ έπαιξε κάθετα στην περιοχή για τον Μπαρνς, εκείνος έκανε το παράλληλο γύρισμα, ο Χολ δεν έκανε επαφή, και ο Ελάνγκα πλάσαρε προ κενής εστίας για το 2-2.

Πριν την ανάπαυλα όμως η Μπαρτσελόνα βρήκε και τρίτο γκολ. Ο Τρίπιερ τράβηξε από το χέρι τον Ραφίνια που έκανε κίνηση στο δεύτερο δοκάρι σε γύρισμα του Φερμίν και τον γκρέμισε. Ο διαιτητής συμβουλεύτηκε το VAR και καταλόγισε πέναλτι.

Ο Λαμίν Γιαμάλ εκτέλεσε δυνατά, στην αριστερή γωνία του Ράμσντεϊλ που έπεσε σωστά, αλλά δεν μπόρεσε να αποτρέψει το 3-2 στο 45’+7′.

Η Μπαρτσελόνα με το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους βρήκε και τέταρτο γκολ με τον Φερμίν Λόπεθ. Ο Μπερνάλ από την άμυνα βρήκε τον Ραφίνια στον άξονα, εκείνος τσίμπησε κάθετα για τον Ισπανό και εκείνος πλάσαρε ιδανικά για το 4-2 στο 51′.

Η Μπαρτσελόνα καθάρισε την πρόκριση πέντε λεπτά αργότερα. Ο Ραφίνια εκτέλεσε το κόρνερ από δεξιά και ο Πολωνός στο δεύτερο δοκάρι νίκησε κατά κράτος τον Λιβραμέντο και με το κεφάλι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 5-2.

Η βραδιά είχε γίνει πάρτι για την Μπαρτσελόνα, η οποία δεν πάτησε φρένο. Ο Γιαμάλ πέρασε την μπάλα κάθετα για τον Λεβαντόφσκι με τον Τιαό να μην μπορεί να διώξει και ο Πολωνός πλάσαρε από κοντά για το 6-2 στο 61′.

Οι μπλαουγκράνα δεν έδειξαν κανένα έλεος και έγραψαν το 7-2 στο 72′. Έπειτα από μπαλιά από δεξιά, ο Ραφίνια κατέβασε άνετα και πλάσαρε με το δεξί ανεβάζοντας έτι περαιτέρω τον δείκτη του σκορ.

Η Μπαρτσελόνα λοιπόν βρίσκεται στους 8 του Champions League όπου περιμένει να μάθει ποια εκ των Ατλέτικο Μαδρίτης ή Τότεναμ θα συναντήσει στον δρόμο προς τα ημιτελικά της διοργάνωσης.

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ: Ζοάν Γκαρθία (82′ Σέζνι), Κουμπαρσί, Μαρτίν, Έρικ Γκαρθία (22′ Αραούχο), Κανσέλο (66′ Εσπάρτ), Μπερνάλ, Πέδρι, Φερμίν (66′ Όλμο), Ραφίνια, Γιαμάλ, Λεβαντόφσκι (66′ Τόρες).

ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ: Ράμσντεϊλ, Μπερν, Τιαό, Χολ, Τρίπιερ (46′ Λιβραμέντο), Τονάλι (55′ Γουίλοκ), Ζοέλιντον (63′ Μπότμαν), Ράμσεϊ, Μπαρνς, Ελάνγκα (64′ Μέρφι), Γκόρντον (82′ Οσούλα).