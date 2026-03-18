Αν το ΓΣΠ γίνει ξανά έδρα...

Ο ΑΠΟΕΛ μπαίνοντας ως πέμπτος στα πλέι οφ, μετά τη νίκη (1-2) επί του Άρη, πλέον θέτει στόχους που φθάνουν μέχρι και σε κατάκτηση ευρωπαϊκού εισιτηρίου μέσω πρωταθλήματος.

Μετά και τη δημιουργία του προγράμματος των δέκα αγωνιστικών, ο ΑΠΟΕΛ καλείται να δημιουργήσει ξανά πανίσχυρη έδρα στο ΓΣΠ, καθώς από τη 2η μέχρι και την 6η αγωνιστική δεν θα φύγει από την έδρα του! Αν αυτό το ευνοϊκό πρόγραμμα καταφέρει να το εκμεταλλευτεί ο ΑΠΟΕΛ, τότε θα μπορεί να μιλά για μεγάλα πράγματα, έστω κι αν στις τελευταίες αγωνιστικές θα παίξει δυο φορές στη Λεμεσό.

Αναλυτικά το ευνοϊκό πρόγραμμα που δημιουργήθηκε για τους γαλαζοκίτρινους: ΑΕΚ (εκτός), Άρης (εντός), Απόλλων (εντός), Ομόνοια (ΓΣΠ, εκτός), Πάφος FC (εντός), ΑΕΚ (εντός), Άρης (εκτός), Απόλλων (εκτός), Ομόνοια (εντός), Πάφος FC (εκτός).

Εξόρμηση με αμφιβολίες

Οι υποχρεώσεις του ΑΠΟΕΛ στα πλέι-οφ ξεκινούν το βράδυ (19:00) της Κυριακής από τη Λάρνακα, κόντρα στην ΑΕΚ. Ο Πάμπλο Γκαρσία ξεκίνησε ήδη την προετοιμασία της ομάδας του κι αναμένει να δει ποιους παίκτες θα έχει διαθέσιμους. Σίγουρα εκτός είναι ο Λαΐφης που έκανε εγχείρηση, ενώ από εκεί και πέρα υπάρχουν πολλές περιπτώσεις αμφίβολων. Υπάρχει αναμονή για την κατάσταση των Τομάς και Ρόσα, όπως και για τους Κούτσακο, Σταφυλίδη, Διαμαντάκο και Καττιρτζή.