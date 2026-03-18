ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αν το ΓΣΠ γίνει ξανά έδρα...

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Tότε θα μπορεί να μιλά για μεγάλα πράγματα

Ο ΑΠΟΕΛ μπαίνοντας ως πέμπτος στα πλέι οφ, μετά τη νίκη (1-2) επί του Άρη, πλέον θέτει στόχους που φθάνουν μέχρι και σε κατάκτηση ευρωπαϊκού εισιτηρίου μέσω πρωταθλήματος.

Μετά και τη δημιουργία του προγράμματος των δέκα αγωνιστικών, ο ΑΠΟΕΛ καλείται να δημιουργήσει ξανά πανίσχυρη έδρα στο ΓΣΠ, καθώς από τη 2η μέχρι και την 6η αγωνιστική δεν θα φύγει από την έδρα του! Αν αυτό το ευνοϊκό πρόγραμμα καταφέρει να το εκμεταλλευτεί ο ΑΠΟΕΛ, τότε θα μπορεί να μιλά για μεγάλα πράγματα, έστω κι αν στις τελευταίες αγωνιστικές θα παίξει δυο φορές στη Λεμεσό.

Αναλυτικά το ευνοϊκό πρόγραμμα που δημιουργήθηκε για τους γαλαζοκίτρινους: ΑΕΚ (εκτός), Άρης (εντός), Απόλλων (εντός), Ομόνοια (ΓΣΠ, εκτός), Πάφος FC (εντός), ΑΕΚ (εντός), Άρης (εκτός), Απόλλων (εκτός), Ομόνοια (εντός), Πάφος FC (εκτός).

Εξόρμηση με αμφιβολίες

Οι υποχρεώσεις του ΑΠΟΕΛ στα πλέι-οφ ξεκινούν το βράδυ (19:00) της Κυριακής από τη Λάρνακα, κόντρα στην ΑΕΚ. Ο Πάμπλο Γκαρσία ξεκίνησε ήδη την προετοιμασία της ομάδας του κι αναμένει να δει ποιους παίκτες θα έχει διαθέσιμους. Σίγουρα εκτός είναι ο Λαΐφης που έκανε εγχείρηση, ενώ από εκεί και πέρα υπάρχουν πολλές περιπτώσεις αμφίβολων. Υπάρχει αναμονή για την κατάσταση των Τομάς και Ρόσα, όπως και για τους Κούτσακο, Σταφυλίδη, Διαμαντάκο και Καττιρτζή.

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

|

Category image

|

Category image

|

Category image

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΑΕΚ

|

Category image

ΑΕΚ

|

Category image

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ελλάδα

|

Category image

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη