Ξέσπασε ο Φερστάπεν: «Η νέα Formula 1 είναι… αστείο»

Έντονη κριτική στη νέα εποχή της Formula 1 άσκησε ο Μαξ Φερστάπεν, μετά την εγκατάλειψή του στο Chinese Grand Prix λόγω προβλήματος στη μονάδα ισχύος του μονοθεσίου του.

Ο τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής, που οδηγεί για τη Red Bull Racing, αντιμετώπισε πρόβλημα στον 46ο γύρο και αναγκάστηκε να επιστρέψει αργά στα pits, ολοκληρώνοντας πρόωρα τον αγώνα.

Ο Ολλανδός δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για τους νέους κανονισμούς, οι οποίοι δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στο ηλεκτρικό κομμάτι του κινητήρα και στη διαχείριση ενέργειας.

«Δεν πρόκειται για το αν είμαι εκνευρισμένος με τη θέση μου. Θα έλεγα τα ίδια ακόμη κι αν κέρδιζα. Για μένα όλο αυτό είναι αστείο», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως οι νέοι κανονισμοί είναι «θεμελιωδώς λανθασμένοι».

Την ίδια ώρα, άλλοι άνθρωποι του paddock έχουν διαφορετική άποψη. Ο επικεφαλής της Mercedes, Tότο Βολφ, υπερασπίστηκε το τρέχον θέαμα, τονίζοντας πως η πλειονότητα των φιλάθλων απολαμβάνει το προϊόν της Formula 1.

Ο Φερστάπεν, πάντως, προειδοποίησε ότι η προσπάθεια να γίνει το άθλημα πιο θεαματικό για νέο κοινό, με περισσότερες προσπεράσεις και τεχνητές παρεμβάσεις, μπορεί τελικά να γυρίσει μπούμερανγκ και να αλλοιώσει την ουσία των αγώνων.

