Δεν είναι σύμπτωση… Είναι Χένινγκ Μπεργκ!

Ακόμη δύο πιτσιρικάδες της Ομόνοιας υπέγραψαν επαγγελματικό συμβόλαιο!

Η τεχνική ηγεσία και η διοίκηση αναγνώρισε με αυτό τον τρόπο το ταλέντο και τις προσπάθειές τους. Αναφερόμαστε στον 17χρονο Μιχάλη Αντωνίου και τον 16χρονο Θέο Ιγνάτιο Καζακαίο.

Όλα αυτά δεν είναι τυχαία βέβαια, καθώς οι ιθύνοντες των πρασίνων έδωσαν βάρος εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην ακαδημία τους.

Όταν ταυτόχρονα οι μικροί βλέπουν και τον προπονητή της πρώτης ομάδας Χένινγκ Μπεργκ να δίνει χρόνο και να καθιερώνει νεαρούς ποδοσφαιριστές στην πρώτη ομάδα παίρνουν αυτοπεποίθηση και προσπαθούν περισσότερο.

Είναι ένα τεράστιο κίνητρο για τους ίδιους να πηγαίνουν προπόνηση και να ελπίζουν βάσιμα ότι μια μέρα θα βρεθούν μπροστά στις γεμάτες κερκίδες του ΓΣΠ!

Α.