Θυμήθηκε ότι είναι η Λίβερπουλ, παρέσυρε τη Γαλατασαράι και πέταξε στους «8»!

Με μια απίθανη εμφάνιση η Λίβερπουλ διέλυσε με 4-0 τη Γαλατασαράι και πέρασε στους «8» του Champions League, όπου θα ψάξει τη ρεβάνς από την Παρί Σεν Ζερμέν μετά τον περσινό αποκλεισμό!

Στην καλύτερή της εμφάνιση τη φετινή σεζόν, η Λίβερπουλ θυμήθηκε ποια είναι και με σκορ 4-0 κατασπάραξε τη Γαλατασαράι στο Άνφιλντ, ανατρέποντας το 1-0 της Κωνσταντινούπολης και παίρνοντας το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Champions League!

Αν αδικεί κάποια το αποτέλεσμα τότε αυτή σίγουρα είναι η ομάδα του Άρνε Σλοτ, που είχε τις ευκαιρίες να σημειώσει ακόμα και τα διπλάσια τέρματα. Έτσι, προκρίθηκε στην επόμενη φάση όπου την περιμένει η Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία άφησε εκτός την Τσέλσι, με τη Λίβερπουλ να ψάχνει τη δική της ρεβάνς μετά τον περσινό αποκλεισμό από τους Γάλλους.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 25' με τον απίθανο φέτος Σομποζλάι, ενώ στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων ο Ούγγρος κέρδισε πέναλτι, το οποίο εκτέλεσε ο Σαλάχ, με τον Τσακίρ να του λέει «όχι» κρατώντας το 1-0!

Ωστόσο, οι Τούρκοι δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν τον ρυθμό της Λίβερπουλ, που στο δεύτερο μέρος έκανε πάρτι: στο 51' ο Εκιτικέ σκόραρε το 2-0 από ασίστ του Σαλάχ, ο οποίος στο 53' έκανε το σουτ που έβγαλε ο Τσακίρ και ο Γκράβενμπερχ από κοντά σφράγισε την πρόκριση της ομάδας του.

Το κερασάκι στην τούρτα έβαλε ο Σαλάχ, που με τρομερό σουτ έξω από την περιοχή διαμόρφωσε το τελικό 4-0 για τη Λίβερπουλ, που πέταξε για τους «8» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

 

 

 

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

