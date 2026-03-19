Γνώρισε γλυκιά ήττα στο Λονδίνο και έκλεισε ραντεβού με Μπαρτσελόνα στα προημιτελικά η Ατλέτικο

Άντεξε στην αντεπίθεση της Τότεναμ και πήρε την πρόκριση στα προημιτελικά του Champions League η Ατλέτικο Μαδρίτης!

Οι Λονδρέζοι πάλεψαν για την επική ανατροπή, μετά από την ήττα τους με 5-2 στην ισπανική πρωτεύουσα, προηγήθηκαν δις και τελικά πήραν τη νίκη με 3-2, όμως οι «ροχιμπλάνκος» ήταν εκείνοι που πανηγύρισαν την πρόκριση στα προημιτελικά, με συνολικό σκορ 7-5! Εκεί, η ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε θα συναντηθεί με την Μπαρτσελόνα!

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον Λούκμαν να βρίσκει δίχτυα στο 6’ για την Ατλέτικο, αλλά με το γκολ του να ακυρώνεται για οφσάιντ, ενώ στο 24’ η Τότεναμ έχασε μεγάλη ευκαιρία να προηγηθεί, με τον Μούσο να αρνείται το γκολ στον Τελ.

Τελικά, οι Λονδρέζοι βρήκαν τον τρόπο να ανοίξουν το σκορ στο 30’, όταν ο Τελ έκανε τη σέντρα από τα δεξιά και ο Κολό-Μουανί έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με καρφωτή κεφαλιά, όντας εντελώς αμαρκάριστος. Στο 36’ ο Μούσο βγήκε νικητής σε τετ-α-τετ του με τον Τελ, ενώ στο 45’ ο Σιμεόνε σούταρε ελάχιστα δίπλα από το δεξί δοκάρι του Βικάριο.

Η Ατλέτικο βρήκε το γκολ της ισοφάρισης στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου (47’), μετά από μια πολύ γρήγορη αντεπίθεση, η οποία ολοκληρώθηκε με γκολ του Άλβαρες, ενώ η Τότεναμ πήρε εκ νέου το προβάδισμα στο 52’, με ένα υπέροχο πλασέ του Τσάβι Σίμονς!

Στο 60’οι γηπεδούχοι πλησίασαν τον τρίτο γκολ, με τον Μούσο να αποκρούει εντυπωσιακά ένα διαγώνιο σουτ του Πόρο, ενώ στο 61’ μια κεφαλιά του Ντράγκουσιν έφυγε λίγο πάνω από τα δοκάρια των Μαδριλένων.

Τελικά, οι «ροχιμπλάνκος» ουσιαστικά κλείδωσαν την πρόκριση στο 75’, όταν ο Χάντσκο έκανε το 2-2 με κεφαλιά, μετά από εκτέλεση κόρνερ του Άλβαρες, ενώ η Τότεναμ βρήκε το γκολ της τιμής στο 90', με τον Σίμονς να σκοράρει με πέναλτι που έκανε ο Χιμένες.